تاخیر در پروژه های تعاونی مسکن مهر ابهر و خرمدره باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس صفری در حاشیه بازدید از روند اجرایی مسکن مهر در شهرستانهای ابهر و خرمدره افزود: سازمان مسکن و شهرسازی به نفع شرکت تعاونی مسکن مهر ابهر کاربری تجاری زمین مربوطه را به مسکونی تبدیل کرده و امیدوار است به زودی شاهد ارائه کلید منازل مسکونی به متقاضیان باشد.

وی با بیان این که شهرستان ابهر در ابتدا جزو شهرستانهای نمونه در اجرای مسکن مهر بود، تصریح کرد: هم اکنون این شهرستان در مسکن مهر عقب افتاده است و شهرستان سلطانیه با این که کوچک تر از ابهر است پیشرفت بیشتری نسبت به این شهرستان دارد.

صفری ادامه داد: در حال حاضر اعتبار پروژه مسکن مهر شهرستان ابهر در بانک موجود است ولی از آن جایی که این پول شناور است اگر این شهرستان در جذب این اعتبار اقدام نکند شهرستانهای دیگر آن را دریافت می کنند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با امیدواری به جبران تاخیر در پروژه مسکن مهر ابهر اضافه کرد: مسئولان شرکت تعاونی مسکن مهر ابهر هر چه سریعتر کار را ادامه دهند تا با مشکل مواجه نشویم.

صفری اظهار داشت: برای تسریع در روند اجرای پروژه ی شرکت تعاونی مسکن مهر ابهر، زمین اضافی در اختیار این شرکت قرار می دهیم چون مصالح و منافع نظام همواره برای ما قابل توجه بوده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که مسئولان شرکت تعاونی مسکن مهر خرمدره اقدامات لازم و جدی را انجام دهند از جانب سازمان مسکن و شهرسازی استان حمایت خواهند شد.

در این دیدار علیرضا حیدری مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن مهر ابهر با بیان اینکه این پروژه در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه 1386 کلنگ زنی و از همان تاریخ ساخت و ساز در آن شروع شده افزود: تا کنون سعی داشته ایم پیشرفت کاری خوبی داشته باشیم

وی با اشاره به پاره ای مشکلات در کارهای اداری و پیمانی تصریح کرد: تا کنون طی سه مرحله و در هر مرحله دو میلیون تومان پول از اعضا گرفته شده و اعضا همکاری مطلوبی با ما داشته اند و در هر مرحله کمک های بسیاری به ما کرده اند.

حیدری ادامه داد: اگر مسئولان استان به خصوص سازمان مسکن و شهرسازی به ما کمک کنند می توانیم برای مجموعه پارک بازی و ساختمانهای فرهنگی و هنری نیز در نظر بگیریم.

این مقام مسئول با تشکر از سازمان مسکن و شهرسازی استان به خاطر ارائه زمین اضافی به این شرکت تعاونی خاطر نشان کرد: با این کار مشکل کسری پارکینگ شرکت تعاونی مسکن مهر ابهر حل می شود و پروژه سرعت می گیرد.