عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- با اقدام آمریکا در خارج کردن نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم، کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که این اقدام باعث پیگیری مذاکرات شش جانبه جهت خلع سلاح کامل هسته ای پیونگ یانگ شود.

-کره شمالی با انجام هر نوع بازرسی از تاسیسات هسته ای این کشور موافقت کرد.

-روسیه اعلام کرد فقط به شرطی حاضر به شرکت در نشستهای بین المللی با موضوع گرجستان است که نمایندگان آبخازیا و اوستیای جنوبی نیز در آن حضور داشته باشند.

-دیپلماتهای غربی اعلام کردند که آمریکا دیگر در اندیشه پیروزی در افغانستان نیست.

-رئیس صندوق بین المللی پول درباره فروپاشی اقتصاد جهان هشدار داد.

-در پی جمله موشکی به وزیرستان پاکستان دستکم سه نفر کشته شدند.

-پلیس ترکیه از خنثی سازی بمب گذاری عوامل پ.ک.ک در این کشور خبر داد.

-نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که به هیچ وجه قصد ندارد از سمت خود استعفا دهد.

-فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا "باراک اوباما" نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را فردی با هوش تر از رقیب جمهوریخواه وی توصیف کرد.

-رهبران آلمان و فرانسه خواستار اقدام مشترک برای مقابله با بحران اقتصادی شدند.