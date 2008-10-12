رسیدگی به پرونده بیمارستانهای فاقد سیستم فاضلاب در مراجع قضایی

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 147 بیمارستان تهران که 67 بیمارستان خصوصی و خیریه بوده و 80 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی است ، تعداد 100 بیمارستان سیستم تصفیه فاضلاب را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: 34 بیمارستان فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند که از این تعداد 29 بیمارستان دولتی و 5 بیمارستان خصوصی و خیریه است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر پرونده 9 بیمارستان فاقد سیستم فاضلاب در مراجع قضائی در حال رسیدگی است .

انصاری خاطر نشان کرد: در نتیجه پیگیری های بسیار از سوی مراجع قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست از سال 83 ، که فقط 36 بیمارستان دارای سیستم فاضلاب بودند در حال حاضر تعداد بیمارستان های دارای سیستم فاضلاب به عدد 100 رسیده است که رشدی بالغ بر 42 درصد را نشان می دهد.