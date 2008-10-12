ایجاد صندوق حمایت مالی از فرهنگیان دارای بیماری های صعب العلاج

علی قطب الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش اعظمی از رفع مشکلات مالی بیماران صعب العلاج از طریق این صندوق که در کنار ارائه بیمه تکمیلی به فرهنگیان ایجاده شده، دنبال می شود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش با بیان اینکه خدمات بیمه ای به معلمان از طریق بیمه ایران و معلم در سال جاری دنبال می شود، گفت: به دنبال انعقاد قرار داد با این دو سازمان، سطح خدمات بیمه ای فرهنگیان نسبت به سال گذشته تا دوبرابر بهبود یافته است.

وی با اظهار امیدواری مبنی براینکه فرهنگیان از خدمات بیمه ای ارائه شده استقبال کنند، افزود: از مجموع 4 میلیون فرهنگی و خانواده تحت تکفلشان، در سال گذشته یک میلیون و 800 هزار نفر از بیمه های تکمیلی استفاده کرده اند که با این شیوه جدید و با بهبود سطح خدمات، قطعا فرهنگیان بیشتری از این بیمه استقبال کنند.