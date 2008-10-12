رایزنی لتونی با آمریکا درباره گسترش رزمایشهای مشترک نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ماریس ریکستینز" وزیر امور خارجه لتونی طی چند روز اخیر درباره این مسئله با مقامهای ارشد دولت بوش از جمله " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرده است.

ریکستینز در گفتگو با آسوشیتدپرس به این مسئله اشاره کرد که کشورش از اقدام روسیه علیه گرجستان نترسیده، اما در حال ارزیابی چگونگی تاثیرات این جنگ کوتاه مدت بر امنیت لتونی است.

به دنبال حمله گرجستان به منطقه اوستیا روسیه در حمایت از این منطقه وارد جنگ با تفلیس شد و نیروهای نظامی این کشور تا نزدیکی تفلیس پیشروی کردند که با میانجیگری نیکلا سارکوزی قرارداد صلحی در این باره امضا شد.

در این قرارداد صلح بر خروج نیروهای روسیه از گرجستان و بازگشت به مواضع قبل از جنگ تاکید شده است.

