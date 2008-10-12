تخفیف 50 درصدی عوارض بازسازی در بافتهای فرسوده همدان

ریحان سروش در گفتگو با خبرنگار مهردر همدان با بیان سیاستهای حمایتی و مشوقهای دولت در خصوص بازسازی بافت فرسوده افزود: حداقل تخفیف 50 درصدی هزینه عوارض و پروانه بازسازی و تراکم های پایه به صاحبان بافتهای فرسوده توسط شهرداری ها از جمله برنامه های تشویقی است.

سروش مقدم تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بانکی، اعطای پروانه تراکم های تشویقی و پرداخت یارانه برای اخذ پروانه و تراکمهای پایه از سوی دولت از دیگر حمایتها و مشوقهایی است که در چارچوب قانون طرح ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته از چهار هزار و 16 پروانه صادر شده ، بیش از 500 پروانه به بافت های فرسوده و نامناسب استان همدان اختصاص داشت.

سروش مقدم خاطرنشان کرد: در استان همدان ظرفیت بسیار بالایی در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری به ویژه در شهرستانهای بزرگ استان وجود دارد به طوری که این بافتها قابلیت اسکان قابل توجهی دارند.

وی ادامه داد: همین امر موجب شد وزارت مسکن سهم قابل توجهی از منابع و برنامه های خود را به نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده اختصاص دهد.

سروش مقدم خاطرنشان کرد: در قالب تبصره 6 بودجه سال 86 و به دنبال تصویب قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولین استانی تمهیداتی برای بازسازی بافت های فرسوده اندیشیده اند.

وی یادآور شد: نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده در طرح جامعه مسکن استان همدان پیش بینی شده است.