احتمال انتقال پگاه گیلان به استانی دیگر/ سازمان تربیت بدنی مخالفت کرد

مجتبی نوربخش مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال استان گیلان درگفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقال باشگاه پگاه به استانی دیگر گفت: این موضوع جدی است زیرا از گوشه و کنار شنیده می شود مسئولان کارخانه صنایع شیر ایران در این مورد اقداماتی را هم انجام داده اند، گرچه مسئولان این کارخانه و باشگاه پگاه این موضوع را کاملا تکذیب می کنند اما اخبار موثقی در این مورد داریم و قطعی شدن آن نگران هستیم.

وی ادامه داد: درحال حاضر از سوی هیئت فوتبال نامه ای برای نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم تا مانع از شکل گیری این انتقال شویم. البته کار دیگری از دستمان ساخته نبود و به همین دلیل با رسانه ای کردن این انتقال، قصد داریم پیش از واگذاری امتیاز باشگاه به استان دیگر، مانع از آن شویم.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال استان گیلان همچنین خاطر نشان کرد: چند سال پیش و در زمان آقای یاسایی قرار بود حتی شرکت صنایع شیر ایران در شهر رشت ورزشگاه اختصاصی احداث کند اما پس از رفتن ایشان آقای رجبی که ابتدا قول حمایت از طرح های گذشته و باشگاه را داده بودند، تاکنون حتی اقدامی برای حل مشکلات مالی فصل جاری تیم هم انجام نداده اند.

وی با بیان اینکه یک شهر رشت است و همین تیم پگاه، اظهار داشت: بسیاری از مربیان بومی شهر از کنار این تیم امرار معاش می کنند و در مجموع این تیم بصورت غیر مستقیم ایجاد شغل کرده است. امیدوارم مسئولان در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند تا با تامین هزینه اداره این تیم در طول سال، شهر رشت از داشتن یک تیم در لیگ برتر محروم نشود.

نوربخش در پایان گفت: تیم پگاه هواداران متعصبی دارد و نمی توان بدون در نظرگرفتن علاقه آنها و مردم شهر رشت به این تیم زمینه انتقال آن به استان دیگری را ایجاد کرد و مطمئنا چنین انتقالی تبعات بدی به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر کیومرث هاشمی در گفتگویی رادیویی در مورد انتقال تیم پگاه به استانی دیگر گفت: مردم رشت نگران این موضوع نباشند زیرا ما آمادگی داریم مسائل و مشکلات این تیم را حل کنیم تا یکی از استان های فوتبال خیز کشور که سابقه زیادی در ورزش کشور هم دارد، از داشتن چنین باشگاهی محروم نشود.

وی ادامه داد: دیدگاهی در خصوص انتقال این باشگاه به استان دیگری نداریم زیرا این موضوع اصلا خوب نیست به همین دلیل از مسئولان این باشگاه می خواهیم مشکلات خود را از طریق مسئول تربیت بدنی استان به سازمان اعلام کنند تا ما بتوانیم برای حل این مشکلات به آنها کمک کنیم.

معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی اضافه کرد: در بدترین حالت اگر تصمیمی برای انتقال این باشگاه از سوی مسئولان آن وجود داشته باشد باید بگویم در صورت موافق نبودن مسئولان استان، تربیت بدنی و همچنین هیئت فوتبال استان مانع از این انتقال خواهیم شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال آمادگی آن را دارد که با مسئولان این باشگاه نشستی را برای حل مشکلات آن داشته باشد تا از بتوانیم همانند گذشته در آینده هم از توانمندی های ورزشی جوانان این شهر استفاده کنیم.

از سوی دیگر قرار است رئیس کارخانه صنایع شیر ایران(پگاه) فردا با حضور در استان گیلان با رئیس تربیت بدنی این استان نشستی داشته باشد که هنوز دستور جلسه این نشست مشخص نشده است.