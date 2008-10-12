تمجید نیوساینتیست از دستاورد محقق ایرانی در صنعت تصفیه نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوساینتیست در این گزارش آورده است: محققان ایرانی دانشگاه صنعتی شریف در ماه های اخیر موفق به کشف نوعی قارچ شده اند که می تواند در پاکسازی سوخت های فسیلی به منظور کاهش آلودگی تولید شده توسط آنها موثر باشد.

این قارچها که به تازگی در ایران کشف شده اند به صورت طبیعی در نفت خام رشد کرده و ترکیبات سولفور و نیتروژن که باعث ایجاد بارانهای اسیدی و آلودگی هوا می شوند را از اجزای سوخت فسیلی جدا می کند.

نیو ساینتیست با اشاره به اینکه در حال حاضر رایج ترین شیوه برای جداسازی ترکیبات سولفور از نفت خام، ایجاد کنش شیمیایی این ماده با هیدروژن در دمای 455 درجه سانتیگراد و تحت 204 اتمسفر فشار است که نتیجه دلخواه تولید کنندگان نفت را در بر ندارد، کشف جدید عضو هیئت علمی دانشگاه شریف را مورد بررسی قرار داده و این کشف را پیشرفتی بزرگ در صنعت تصفیه نفت می داند.

بر اساس گزارش نیو ساینتیست، جلال شایگان و گروه تحقیقاتی وی در دانشگاه صنعتی شریف موفق به کشف و جداسازی نوعی قارچ به نام "Stachybotrys" شده اند که می تواند ترکیبات سولفور را با قدرت بالایی از نفت جدا کند.

این سایت می افزاید: شایگان و گروهش برای یافتن این قارچها به بررسی خاکهای آلوده به نفت خام در پالایشگاه نفت و میدان نفتی کوه موند پرداخته و موفق به جداسازی میکروارگانیسم های جداکننده سولفور شدند. آزمایشها نشان داد که یکی از صفات موروثی قالب این قارچ، تاثیر بالای آن در جداسازی سولفور از نفت خام سنگین است.

شایگان این نمونه قارچ را بر روی نمونه ای از نفت خام سنگین میدانهای کوه موند و سروش کشت داده و مشاهده کرد که استفاده از این روش به نسبت شیوه های رایج در جداسازی سولفور می تواند بیشترین تاثیر را در تصفیه نفت خام داشته باشد.

برای مثال در یکی از نمونه ها این قارچ موفق به جداسازی 76 درصد از سولفور در عرض سه روز شده است. این در حالی است که انجام این عملیات توسط باکتری هایی که برای جداسازی ترکیبات سولفور به صورت رایجی مورد استفاده قرار می گیرند به 6 روز زمان نیاز خواهد داشت.

به گزارش مهر، رابین وان لیردام از دانشگاه بومنوگ در کشور هلند در رابطه با این کشف به نیوساینتیست گفت: جداسازی سولفور از طریق شیوه های زیستی، شیوه ای کاربردی و مهم در تصفیه نفت بوده و کشف این محقق ایرانی می تواند در گسترش استفاده از این شیوه ها نقشی موثر ایفا کند.

وی ادامه داد: با این وجود تاثیر باکتری ها و قارچ های جدید باید مورد مقایسه مجدد قرار گیرد تا بالا بودن تاثیر آنها به نسبت باکتری ها به اثبات برسد.

نیوساینتیست با مقایسه شیوه کشف شده توسط شایگان با روش شیمیایی که توسط محققان دانشگاه تکنولوژی دلف گسترش یافته است، اعلام کرد: با اینکه سرعت روش شیمیایی به نسبت روش های استفاده از باکتری یا قارچ های "Stachybotrys" بسیار بیشتر است اما نیاز به 140 درجه سانتیگراد دما برای انجام جدا سازی خواهد داشت این در حالی است که شیوه شایگان در دمای اتاق قادر به انجام این عملیات خواهد بود.