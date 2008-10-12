آکسفورد میزبان نشستی درباره مذاکرات سازش خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نام ساندی تایمز، این نشست با حضور مقاماتی از خاندان سلطنتی عربستان و با هدف توسعه دادن به مذاکرات صلح خاورمیانه برگزار می شود.

این نشست با ابتکار وزارت امور خارجه انگلیس و تحت نظر آن و با هدف نزدیک کردن دیدگاه های دشمنان قدیمی برگزار می شود.

میزبان میهمانان شرکت کننده در این نشست "گروه تحقیقاتی آکسفورد" است و از میهمانان اصلی آن می توان به افرادی چون "ترکی الفیصل" رئیس سابق اطلاعات عربستان سعودی، "نبیل شات" یکی از مذاکره کنندگان فلسطینی، "آلون لیل" از مقامات سابق وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی و "ماتی استینبرگ" مشاور ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی و سرویس های اطلاعاتی رژیم اسرائیل اشاره کرد.

این نشست سه روزه بوده و تحت عنوان "فعال سازی طرح صلح اعراب" برگزار می شود و برگزار کنندگان آن امیدوارند که این نشست سه روزه بتواند جو جدیدی را در فضای مذاکرات سازش خاورمیانه حاکم کند.

به نوشته ساندی تایمز، طرح صلح اعراب در سال 2002 میلادی توسط عربستان ترسیم شده و کارشناسان معتقدند که این طرح صلح موقعیت مناسبی را برای اسرائیل و صلح آن با 22 کشور عربی به شرط بازگشت این رژیم به مرزهای سال 1967 و پیش از آغاز جنگ شش روزه، تامین می کند.