امضای توافق سازش بین فلسطین و اسرائیل در سال جاری بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، برنار کوشنر در عین حال بر اهمیت تداوم رایزنی ها میان طرفهای فلسطینی و اسرائیلی تاکید کرد.

از سوی دیگر ابوالغیط خاطرنشان کرد: نقش اروپا [در برقراری روند صلح] می تواند در چارچوب کمیته چهارجانبه بین المللی تقویت شود. وی همچنین گفت که کمیته چهارجانبه دو نشست مهم را یکی در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگری در قاهره و در ماه نوامبر برگزار خواهد کرد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه گفت که گفتگوهای کوشنر و حسنی مبارک بر تلاش ها برای برقراری روند صلح و بررسی نتایج سفر اخیر وزیر امور خارجه فرانسه به اسرائیل و فلسطین متمرکز بود.

کوشنر که جمعه وارد منطقه شده بود، روز گذشته سفر به اراضی اشغالی 48 و فلسطین را پایان داد.