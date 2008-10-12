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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۳

کوشنرپس از دیدار با مبارک :

امضای توافق سازش بین فلسطین و اسرائیل در سال جاری بعید است

امضای توافق سازش بین فلسطین و اسرائیل در سال جاری بعید است

وزیر خارجه فرانسه شب گذشته پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصری خود در قاهره، امضای توافقنامه صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها را پیش از پایان سال جاری بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، برنار کوشنر در عین حال بر اهمیت تداوم رایزنی ها میان طرفهای فلسطینی و اسرائیلی تاکید کرد.

از سوی دیگر ابوالغیط خاطرنشان کرد: نقش اروپا [در برقراری روند صلح] می تواند در چارچوب کمیته چهارجانبه بین المللی تقویت شود. وی همچنین گفت که کمیته چهارجانبه دو نشست مهم را یکی در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگری در قاهره و در ماه نوامبر برگزار خواهد کرد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه گفت که گفتگوهای کوشنر و حسنی مبارک بر تلاش ها برای برقراری روند صلح و بررسی نتایج سفر اخیر وزیر امور خارجه فرانسه به اسرائیل و فلسطین متمرکز بود.

کوشنر که جمعه وارد منطقه شده بود، روز گذشته سفر به اراضی اشغالی 48 و فلسطین را پایان داد.

کد مطلب 763344

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