چه کسی می تواند دبیر کل کمیته المپیک باشد / جایگاهی مهمتر از ریاست

به گزارش خبرنگار مهر، این مسئولیت به لحاظ ارتباط مداوم با سازمانها و نهادها و فدراسیونهای بین المللی یک مسئولیت استراتژیک در کمیته ملی المپیک محسوب می شود که ویژگیهای منحصر بفردی را برای قرار گرفتن در این مسئولیت طلب می کند.

آشنایی و تسلط لازم به زبان انگلیسی، شناخت مناسبات بین المللی، توانایی برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای بین المللی، شناخت و تحلیل مناسب از وضعیت داخلی ورزش کشور، برخورداری از تجربه لازم در بخش مدیریت فدراسیونهای ورزشی، تعامل مناسب با سازمان تربیت بدنی، توانایی برنامه ریزی و مدیریت، شناخت لازم از نقاط ضعف و قوت ورزش کشور و بین المللی بودن از مهمترین شاخصه های شخص اول اجرایی کمیته المپیک است.

این ویژگیها را شاید بتوان در تعداد محدودی از مدیران فعلی ورزش کشور که تعداد آنها شاید به انگشتان یک دست هم نرسد سراغ گرفت که به نظر می رسد اعضای مجمع نیز باید از میان آنها یکی را برای دبیرکلی انتخاب کنند.

بهرام افشارزاده چهره شناخته شده ورزش کشور نخستین نامزدی است که برای پست دبیرکلی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرده و به نظر می رسد رقیبی جدی برای سایر نامزدهای این پست باشد.

رئیس فعلی فدراسیون وزنه برداری که پیش از این سابقه سه دوره دبیرکلی کمیته ملی المپیک را در سوابق اجرایی خود دارد معتقد است یکپارچگی مدیریت کمیته المپیک و سازمان تربیت بدنی باعث هماهنگی در برنامه ها و پیشرفت بهتر فعالیتهای کمیته ملی المپیک خواهد شد و از دوره ای که هاشمی طبا هر دو مسئولیت را به طور همزمان در اختیار داشت به عنوان دوران طلایی ورزش و المپیک یاد می کند.

افشارزاده با تجربه سالها حضور در عرصه مدیریت ورزش کشور کاملا به زوایای تاریک و روشن ورزش آشناست و شناخت کاملی از وضعیت ورزش کشور دارد. عده ای مدیریت سنتی را دو نقطه ضعف عمده وی برای حضور مجدد در پست دبیرکلی کمیته ملی المپیک می دانند، اگر چه وی به واسطه طولانی ترین دوره دبیرکلی کمیته ملی المپیک از اعتبار و موقعیت ویژه ای نزد مسئولان شورای المپیک آسیا و برخی رؤسای فدراسیونهای بین المللی برخوردار است.

از شاهرخ شهنازی نیز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی دبیرکلی کمیته ملی المپیک نام برده می شد چرا که در ماجرای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال وی در آخرین لحظه از کاندیداتوری خود چشم پوشی کرد و سازمان از این نظر خود را به رئیس فدراسیون تنیس روی میز بدهکار می دانست ولی ثبت نام شهنازی به عنوان عضو هیئت اجرایی تمامی پیش بینی ها را در این زمینه باطل کرد.

وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا و کارشناسان خبره سازمان تربیت بدنی از دیگر افرادی است که به نظر می رسد نامزد پست دبیرکلی کمیته المپیک باشد.

مرادی که بواسطه سالها حضور در پست دبیر کلی کنفدراسیون شنای آسیا از ارتباطات و مناسبات مطلوبی در مدیریت بین المللی ورزشی برخوردار است، مدیری برنامه محور، علم گرا، منضبط، اخلاقگرا و خوشفکر است که از ویژگیهای منحصر به فردی برای تکیه زدن بر صندلی دبیرکلی کمیته ملی المپیک برخوردار است.

وی بواسطه تسلط کامل بر زبان انگلیسی، به عنوان یک مدیر برجسته در ورزش کشور مطرح است و به نظر می رسد تجربه سالها حضور در رشته پایه شنا، در بعد داخلی نیز وی را به شناخت کاملی از مشکلات ساختاری ورزش کشور رسانده است و از این نظر نیز باید وی را مدیری توانمند ارزیابی کرد.

آنچه از کاندیداهای احتمالی پست دبیرکلی کمیته ملی المپیک برمی آید رقابت اصلی در این پست را باید بین افشارزاده و مرادی دانست که هر دو از ویژگیهای فردی و بار تجربه مدیریتی بالایی در ورزش کشور برخوردارند و این اعضای مجمع هستند که باید بین این دو گزینه به انتخاب اصلح برسند. البته احتمال می رود نامزدهای دیگری چون علی مرادی و نصرالله سجادی نیز برای نامزدی پست دبیرکلی وارد صحنه انتخابات شوند .



هیئت اجرایی



اتاق فکر کمیته ملی المپیک تا کنون رباب شهریان، عبدالجلیل رضوی، احمد دنیا مالی، بهزاد کتیرایی، شاهرخ شهنازی و نوحی با ثبت نام در هیئت اجرایی رسما آمادگی خود را برای قرار گرفتن در جمع 11 عضو هیئت اجرایی اعلام کرده اند که در روزهای آینده قطعا این تعداد افزایش خواهد یافت و برخی رؤسای فدراسیونهای ورزشی نیز برای این مسئولیت ثبت نام خواهند کرد .

کمیته ملی المپیک تا کنون از هیئت اجرایی قوی، کارآمد و پویایی برخوردار نبوده و امید می رود در دوره جدید، مدیران ورزشی توانمند و کارساز در این مسئولیت قرار بگیرند و بخشی از مسئولیت اجرایی و نظارتی کمیته ملی المپیک را برعهده بگیرند.

انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی روز 7 آبان ماه در محل آکادمی المپیک برگزار خواهد شد که به نظر می رسد انتخابات این دوره از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و پیش بینی در خصوص اینکه انتخابات این دوره چه سرنوشتی خواهد یافت را دشوار کرده است ولی امید می رود اعضای مجمع در نهایت استقلال رای و آشنایی از توانمندی نامزدها، به مدیران شایسته و کارآمد رای اعتماد بدهند.