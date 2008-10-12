ضرورت نهادینه شدن تحزب/ نگذاریم منزلت نظام درنگاه بین المللی تنزل یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری رشد تحزب را عاملی برای رشد آگاهی جامعه دانست و اظهار داشت: نظام اسلامی از نخستین سالهای پس از پیروزی به احزاب توجه کرده و الان نیز احزاب باید با تحلیل های خود مردم را به حضور بیشتر در انتخابات درست به عنوان مولفه اصلی دموکراسی ترغیب نمایند.

وی حضور مردم را ساده ترین و درست ترین روش برای تقویت نظام در عرصه های داخلی و بین المللی دانست و گفت: نباید بگذاریم قدر ومنزلت نظام در نگاه بین المللی تنزل یابد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این دیداربا تحلیل حوادث عراق و افغانستان ونتایج حضور آمریکا در منطقه گفت: به لطف خداوند همه تهدیدات، فرصتی برای تقویت جایگاه انقلاب شده و درادامه نیز می توانیم با اتکای به مردم و مدیریت بحران ها ، در سطح منطقه و حتی جهان نقش آفرینی کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تشریح برخی مسائل داخلی و ابراز نگرانی از مشکلاتی که در سطح جامعه بوجود آمده، گفت: وظیفه همه به عنوان مسئولان نظام اسلامی تلاش برای رفع نارضایتی های مردم و گسترش رفاه اجتماعی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایت مردم را اصلی مهم برای اسلام و نظام مبتنی بر احکام آن دانست و گفت: احزاب می توانند با میدان داری درست باعث رشد حضور مردم در صحنه های مختلف باشند که نشانه ای از ارتباط عمیق آنان با نظام است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه دیدار با اشاره به توانایی ها و استعدادهای مردم استان گیلان و سابقه ساکنانش در طول تاریخ گفت: استعداد، تمدن و نجابت گیلانی ها برای همه روشن است.

در آغاز این دیدار چند تن از اعضای شورا، ضمن ارائه گزارشی از اوضاع استان گیلان به بیان دغدغه ها، نگرانی ها و دیدگاه های خویش در خصوص مسائل مختلف پرداختند.