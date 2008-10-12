به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، رائف نجم رئیس کمیته آبادانی مسجدالاقصی و وزیر اوقاف سابق اردن اظهار داشت: اردن به تصمیم کمیته میراث جهانی وابسته به سازمان یونسکو اعتراض کرده است. در این تصمیم ظاهرا تخریب باب المغاربه و فعالیت از سوی رژیم اشعالگر متوقف شده، اما حفاریها در باب المغاربه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: نشست بعدی کمیته میراث جهانی، ژوئیه 2009 برگزار خواهد شد تا طی آن تصمیم دقیقی درباره باب المغاربه گرفته شده و اختلاف میان اردن و صهیونیستها درباره پل باب المغاربه برطرف شود.

رئیس کمیته آبادانی مسجدالاقصی یادآور شد: جهان اسلام و عرب در مقابل قدس و مسجدالاقصی مسئول هستند. یهودیان مسجدالاقصی را با ساخت کنیسه های متعدد در اطراف آن محاصره می کنند و با شیوه ها و روشهای مختلف به هتک حرمت آن می پردازند.

رائف نجم در ادامه به اعتراض حکومت اردن در فعالیتهای رژیم اشغالگر در باب المغاربه خبر داد و گفت: به نظر می رسد طرح اشغالگران که کمیته میراث جهانی وابسته به یونسکو آن را رد کرده، ساخت پلی آهنی بالای پل باب المغاربه است که 20 ستون دارد و یونسکو با آن موافقت نکرده است.

وی در ادامه به طرح اردن اشاره کرد و گفت: اردن نیز طرحی قانونی به یونسکو ارائه کرده که مخالف طرح صهیونیستها به شمار می رود و آن بازگرداندن راه باب المغاربه شیوه است تا آثار اسلامی حفظ شوند.

صهیوینستها تصمیم دارند مساحت نمازخانه یهودیان در مقابل دیوار البراق را گسترش دهند، به طوری که به مناسبت روز توبه نمازخانه مملو از جمعیت بود، همچنین تصمیم دارند نمازخانه زنان را نیز توسعه دهند و از این پل به منظور تسهیل رفت و آمد یهودیان و ایجاد گذرگاه ویژه شهرک نشینان بهره مند شوند.