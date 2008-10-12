بحران اقتصای آمریکا؛ میراث ناگوار بوش تضمین کننده پیروزی اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: اخبار خوب برای اوباما این است که ممکن است بحران مالی جهان مانع محکمی را برای تمایلات "جان مک کین" رقیب جمهوریخواه وی ایجاد کرده باشد.

" دیوید برودر" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اما اخبار بد این است که اوباما وارث رهبری جهانی خواهد بود که شرایط آن نسبت به زمان آغاز تبلیغات وی ( تقریبا دو سال پیش) و آنچه که در تصور خود داشت، بسیار بدتر شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: اعتماد آمریکاییها نسبت به موسسات مالی خود به شکل بدی از بین رفته و اعتماد جهان هم به اقتصاد آمریکا نابود شده است. ظرف چند هفته آینده برنده این انتخابات وارث این مشکلات خواهد بود و تنها نام و شهرت وی – و نه بوش- آوازه جهان می شود.

نویسنده به پیامدهای بحران مالی کنونی در جهان پرداخته و تصریح کرده است: هم پیمانان قدیمی آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان که پای آنها هم از سوی آمریکا به این بحران کشیده شده، یک بار دیگر درباره دنبال کردن راه آمریکا در هر مسئله ای فکر خواهند کرد.

به عقیده برودر، کشورهای دشمن آمریکا نظیر ایران و روسیه هم ممکن است با اطلاع از پایان یافتن منابع آمریکا و انحراف افکار عمومی این کشور ، تحریک شوند تا آمریکا را بیازمایند. در داخل آمریکا هم مسائل پیچیده سیاسی فراگیر خواهد شد.

واشنگتن پست با اشاره به وعده های اوباما در زمینه برنامه جایگزین برای انرژی و سرمایه گذاری در بخش آموزش و بهبود سیستم بهداشتی افزوده است: همه این وعده ها اجازه هزینه ها برای جنگ در حال گسترش در افغانستان و ادامه حضور در عراق را نمی دهد و خدا می داند که چه بحرانهای دیگری درسطح جهانی ممکن است در انتظار ما باشد.

در پایان این مطلب آمده است: هیچ انتخاب ساده ای برای رئیس جمهور آینده وجود نخواهد داشت. اگر اوباما پیروز شود، احتمالا وی کوتاه ترین ماه عسل را در تاریخ خواهد داشت.