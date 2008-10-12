متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 32 هزارو 600 تومان الی 37 هزار ریال فروش رفت.

در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و بهای سایر انواع برنج کاهش داشت، همچنین درمیادین زیر نظر شهرداری به جز برنج داخله درجه یک که عرضه کمی داشت، سایر انواع برنج عرضه نمی شد و درگروه حبوب قیمت لپه نخود کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود و در خواروبار فروشی های زیرنظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی شد.

درهفته منتهی به 12 مهر ماه جاری، درمیادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه یک، انار، شلیل و شبرنگ عرضه نمی شد، ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انواع سیب تخم لبنان، نارنگی، انار و انگور کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت خیار و پیاز افزایش یافت، بهای گوجه فرنگی و سبزی های برگی ثابت بود و قیمت سایر اقلام این گروه کاهش یافت و در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی بهای گوشت مرغ کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، قیمت شکر و چای خارجی کاهش ولی بهای روغن نباتی مایع افزایش جزیی یافت و قیمت قند و روغن نباتی جامد ثابت بود.

همچنین درهفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود و قیمت تخم مرغ 0/1 درصد کاهش داشت.

در هفته منتهی به 12 مهر ماه جاری درگروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود، بهای برنج وارداتی تایلندی 6/2 درصد، برنج داخله درجه یک و دو به ترتیب معادل 5/1 درصد و 2/0 درصد کاهش داشت و در گروه حبوب، قیمت لپه نخود 0/1 درصد کاهش داشت؛ ولی بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

درهفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان 6/11 درصد، سیب زرد تخم لبنان 0/12 درصد، نارنگی 1/18 درصد، انار 2/0 درصد و انگور 1/4 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 9/1 درصد تا 1/12 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی و گوجه فرنگی ثابت بود، قیمت بادنجان 9/3 درصد، کدو سبز 7/1 درصد، سیب زمینی 4/0 درصد و لوبیا سبز 2/4 درصد کاهش ولی قیمت خیار 0/3 درصد و پیاز 5/0 درصد افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند 4/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 8/1 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 0/8 درصد کاهش داشت.

همچنین درهفته مورد گزارش، قیمت شکر 5/0 درصد و چای خارجی 8/0 درصد کاهش ولی بهای روغن نباتی مایع 1/0 درصد افزایش داشت و قیمت قند و روغن نباتی جامد ثابت بود.