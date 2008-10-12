  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

تاکید وزیر خارجه سوریه بر توسعه مناسبات عربی با ترکیه

وزیر امور خارجه سوریه روز گذشته از روند مناسبات و روابط عربی-ترکی به ویژه روابط سوریه و ترکیه ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ولید المعلم که در همایش همکاری عربی- ترکی سخن می گفت، تصریح کرد: توسعه این مناسبات امری طبیعی است و این مناسبات باید در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و فرهنگی صورت گیرد.

معلم در ادامه گفت: با وجود این پیشرفتها همواره به اتخاذ گام های بیشتری برای دستیابی به دیدگاه مشترک میان کشورهای عربی و ترکیه برای تحقق امنیت و ثبات در خاورمیانه نیاز داریم. وی در عین حال بر ضرورت تشویق هر چه بیشتر گفتگو، تفاهم و احترام میان فرهنگهای مختلف تاکید کرد.

معلم همچنین بر ضرورت تداوم رایزنی و هماهنگی میان کشورهای عربی و ترکیه در محافل منطقه ای و بین المللی و توسعه سازوکارهای مناسبتی میان دو طرف تاکید کرد.

همایش همکاری عربی ترکی، همکاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گفتگوی تمدنها و سازوکار اجرا که توافق شد در نشست سالانه در سطح وزیران مطرح شود؛ را بررسی می کند.

معلم روز گذشته برای شرکت در این همایش وارد استانبول شد.

کد مطلب 763413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها