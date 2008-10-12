تاکید وزیر خارجه سوریه بر توسعه مناسبات عربی با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ولید المعلم که در همایش همکاری عربی- ترکی سخن می گفت، تصریح کرد: توسعه این مناسبات امری طبیعی است و این مناسبات باید در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و فرهنگی صورت گیرد.

معلم در ادامه گفت: با وجود این پیشرفتها همواره به اتخاذ گام های بیشتری برای دستیابی به دیدگاه مشترک میان کشورهای عربی و ترکیه برای تحقق امنیت و ثبات در خاورمیانه نیاز داریم. وی در عین حال بر ضرورت تشویق هر چه بیشتر گفتگو، تفاهم و احترام میان فرهنگهای مختلف تاکید کرد.

معلم همچنین بر ضرورت تداوم رایزنی و هماهنگی میان کشورهای عربی و ترکیه در محافل منطقه ای و بین المللی و توسعه سازوکارهای مناسبتی میان دو طرف تاکید کرد.

همایش همکاری عربی ترکی، همکاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گفتگوی تمدنها و سازوکار اجرا که توافق شد در نشست سالانه در سطح وزیران مطرح شود؛ را بررسی می کند.

معلم روز گذشته برای شرکت در این همایش وارد استانبول شد.