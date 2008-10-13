مدرسه مهمترین بستر برای ایجاد امنیت در جامعه است

غلامحسین افسری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از کارهای آموزش و پرورش نظم و تربیت اجتماعی است و اگر دانش آموزان هنجارها و قوانین را رعایت کنند دیگرشاهد بی قانونی و حوادث ناگوار نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: مدارس مهمترین بستری است که می تواند در این راستا با همکاری دانش آموزان کارساز باشد.

افسری با اشاره به حمایت مردم از نیروی انتظامی، اظهار داشت: یکی از مهمترین تفاوت های نیروی انتظامی کشور ما با دیگر کشورها احترام به مردم و اقتدار و ابتکاری است که خداوند به او داده است.

وی خاطر نشان کرد: براساس قوانین حقوق فردی و جمعی انسان تعریف شده است که رعایت کردن این مسائل باعث ایجاد نظم اجتماعی می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر ایجاد امنیت توسط دانش آموزان و آموزش و پرورش عنوان کرد: زمینه سازی برای ایجاد امنیت و سازندگی نظام از مدارس شروع می شود و سازماندهی ایجاد این امنیت و نظم ارتباط در گرو مشارکت بیشتر با آموزش و پرورش است.

فهیمی راد ادامه داد: اگر آموزش و پرورش نبود پلیس هم نمی توانست امنیت کافی را ایجاد کند و این همکاری آموزش و پرورش و نیروی انتظامی است که باعث به وجود آمدن محیطی امن به دور از هر گونه آسیب اجتماعی شده است.