علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تعطیلی برخی نانواییهای سطح شهر قم را کوتاه مدت و ناشی از تخلفات آنان دانست و اظهار داشت: برخی از نانوایان به رغم چندین بار اخطار و اخذ تعهد کتبی متأسفانه قوانین موجود را رعایت نکردند که مجبور به اعمال قانون شدیم.
وی در ادامه با اظهار رضایت از کیفیت نان قم قیمت نان را از دغدغههای مسئولان و مردم دانست و گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان و دستگاههای ذیربط در خصوص تعیین نرخ جدید نان برگزار شده است ولی تاکنون به جمع بندی و نتیجه نرسیده است.
زارعی تأکید کرد: ما باید تبعات موضوع را در نظر گرفته و سپس نسبت به این موضوع اقدام کنیم.
سرپرست کمیسیون اجرایی در پایان تصریح کرد: نانوایان سرمایهدار و پولدار نیستند بلکه سرمایهگذارانی هستند که حقشان داده نشده است.
در گفتگو با مهر عنوان شد:
نانوایان به رغم سرمایه گذاری از حقوق خود بهره مندی نمی شوند
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیسیون تعزیرات آرد و نان قم استان قم گفت: نانوایان سرمایهدار نیستند بلکه سرمایهگذارانی هستند که حق شان داده نشده است.
علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تعطیلی برخی نانواییهای سطح شهر قم را کوتاه مدت و ناشی از تخلفات آنان دانست و اظهار داشت: برخی از نانوایان به رغم چندین بار اخطار و اخذ تعهد کتبی متأسفانه قوانین موجود را رعایت نکردند که مجبور به اعمال قانون شدیم.
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