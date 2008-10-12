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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نانوایان به رغم سرمایه گذاری از حقوق خود بهره مندی نمی شوند

نانوایان به رغم سرمایه گذاری از حقوق خود بهره مندی نمی شوند

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیسیون تعزیرات آرد و نان قم استان قم گفت: نانوایان سرمایه‌دار نیستند بلکه سرمایه‌گذارانی هستند که ‏حق شان داده نشده است.‏

علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تعطیلی برخی نانوایی‌های سطح شهر قم را کوتاه مدت و ناشی از تخلفات آنان دانست و ‏اظهار داشت: برخی از نانوایان به رغم چندین بار اخطار و اخذ تعهد کتبی متأسفانه قوانین موجود را رعایت نکردند که مجبور به اعمال قانون ‏شدیم.‏

وی در ادامه با اظهار رضایت از کیفیت نان قم قیمت نان را از دغدغه‌های مسئولان و مردم دانست و گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور ‏مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در خصوص تعیین نرخ جدید نان برگزار شده است ولی تاکنون به جمع بندی و نتیجه نرسیده است.‏

زارعی تأکید کرد: ما باید تبعات موضوع را در نظر گرفته و سپس نسبت به این موضوع اقدام کنیم.‏

سرپرست کمیسیون اجرایی در پایان تصریح کرد: نانوایان سرمایه‌دار و پولدار نیستند بلکه سرمایه‌گذارانی هستند که حقشان داده نشده ‏است.‏

کد مطلب 763419

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