به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مطالعه تروریسم، هفت سال پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر و جنگ علیه تروریسم از سوی ایالات متحده، جامعه بین المللی بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته است.

مرکز مطالعه تروریسم در بریتانیا همگام با هدف اصلی خود، همایش بزرگی در رابطه با تروریسم با حضور شخصیتها و متفکران بزرگی از جامعه مسلمان برگزار می کند.

این همایش با حضور شخصیتهای آکادمیک، کارشناسان، محققان و رهبران اسلامی به بررسی تأثیرات وسیع جنگ آمریکا علیه ترور در زمینه ارزیابی نقدی نظام بین الملل می پردازد. شرکت کنندگان در این همایش تلاش می کنند توضیحات و راه حلهایی برای مسئله تروریسم ارائه کنند.

دکتر غیرت باهر رهبر حزب الاسلام افغانستان که شش سال از سوی سازمانهای آمریکایی توقف شده بود؛ دکتر عبدالمنعم ابو الفتوح عضو ارشد دفتر هدایت و شورا اخوان المسلمین؛ دکتر احمد علی الایمان مشاور رئیس جمهور سودان، پرفسور رابرت کرین مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون، دکتر بشیر رحمان دبیر کل حزب کنگره مردمی سودان، سید محمد جوان، سید محمد جواد هاشمی نژاد رئیس انجمن هابیلیان، دکتر علی باجوا کارشناس ارشد قانونگذاری تروریسم، آلن هارت نویسنده کتاب " صهیونیسم: دشمن واقعی یهودیان" دکتر کمال الحلبوی رئیس مرکز مطالعات تروریسم سخنگوی سابق اخوان المسلمین در غرب و محمد حبیب الرحمان رئیس انجمن اسلامی اروپا از جمله سخنرانهای این همایش یک روزه هستند.

