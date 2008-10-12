به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، این شورا برای ساخت مسجد به منظور رفع نیاز معنوی مسلمانان منطقه، مغلازه ای خریداری کرده است، این مغازه قدیمی که در جنوب شرقی انگلستان در شهر باکینگهام قرار دارد، چند ماه پیش دچار حریق شده بود.

مغازه مذکور توسط یکی از اعضای شورای خیریه وحدت اسلامی (از شوراهای اسلامی بریتانیا) که خواست نامش فاش نشود، حدود 760 هزار یورو خریداری شده است.

این شورا ساخت مسجد و مرکز فرهنگی را پس از موافقت دولتهای محلی آغاز می کند.

این مکان هم از نظر اندازه مناسب است، هم مکانی برای پارکینگ اتومبیلها و مکانی برای بازی کودکان خواهد داشت.

با توجه به افزایش تعداد مسلمانان طی سالهای اخیر مساجد موجود در این شهر جوابگوی نیاز مسلمانان نیستند، بنابراین این مسجد جدید با گنجایش 1 هزار مسلمان ساخته می شود.