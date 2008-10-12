به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان خوزستان با حضور دکتر حجازی استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان، بسی خاسته مدیر کل ارشاد و دبیر انجمن، فضیلت پور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و دیگر اعضاء انجمن در محل استانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیر کل ارشاد و دبیر انجمن گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون تهیه نقشه های مورد نیاز جهت احداث قرائتخانه بیان کرد و گفت: نقشه های اجرایی جهت ابلاغ به شهرداران به استاندار تقدیم خواهد شد.

استاندار خوزستان نیز از راهیابی 4 هزار نفر از اعضای کتابخانه های عمومی استان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش 100 درصدی این رقم نسبت به پارسال خبر داد و بر لزوم فعال سازی بیشتر قرائت خانه ها و مشارکت بیشتر شهرداری ها در ایجاد این مراکز به ویژه در مناطق پرجمعیت و کم درآمد شهر ها تأکید کرد.

حجازی در ادامه گفت: همه باید فضای شکوفایی استعداد ها و توانمند سازی علمی جوانان استان را به روش مقتضی فراهم کنیم و توسعه فضاهای آموزشی و کتابخانه ای استان یکی از مهمترین این راههاست.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز فضای کتابخانه ای استان و تقویت فرهنگ کتابخوانی، از مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خواست گزارشی از تغییر و ارتقای شاخصهای کتابخوانی و فضاهای کتابخانه ای استان و روند اقدامات مصوب دستگاهها و شرکتها و نهادهای استان در این زمینه و تأثیر آنها را تهیه کند تا بتوان با نظر به این شاخصها هدف گذاری های لازم را انجام داد.

استاندار خوزستان به نقش تأثیر گذار مردم و مشارکتهای مردمی در این زمینه با توجه به ظرفیتهای فرهنگ دینی وملی اشاره کرد و گفت : مشارکت مردم را در این زمینه را نباید دست کم گرفت و باید زمینه این مشارکت به نحو مطلوب فراهم شود. اختصاص حساب خاص برای جلب مشارکتهای مالی فردی به ویژه جلب نظر نخبگان جامعه و تقدیر از نیکو کاران این بخش، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی و ابزارهای تشویقی می تواند در این راه کار گشا باشد.

حجازی گفت: رسانه ها در فرهنگ سازی در این زمینه نقش مهمی می توانند ایفاء کنند. اصحاب رسانه باید با ورود به این بحث به تشویق خانوده ها به عضو کردن فرزندان خود در کتابخانه ها، جلب حمایت نیکوکاران و تشویق شهرداریها برای ایجاد قرائت خانه ها و فضاهای مورد نیاز بپردازند. ایجاد فضای لازم برای برطرف کردن نیاز های آموزشی و فرهنگی استان نیاز به همراهی و حمایت رسانه ها دارد.

در پایان این جلسه و بر اساس مصوبات آن مقررشد اداره کل ارشاد خوزستان با توجه به تخصیص 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی استان عملیات ساخت کتابخانه تشان را آغاز کند، موضوع احداث 100 باب کتابخانه روستایی به مناسبت یکصدمین سال کشف نفت در استان خوزستان از طریق استاندار مجدداً پیگیری و جزو تعهدات دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان آورده شود.

همچنین مقرر شد با توجه به اینکه از محل توسعه امکان تخصیص یک میلیارد تومان جهت تعمیر و تجهیز کتابخانه های استان میسر نشد، اعتبار مورد نظر از محل اعتبارات نفت تأمین شود. همچنین مصوب شد در اسرع وقت نقشه های اجرایی قرائت خانه ها از طرف اداره کل ارشاد خوزستان تهیه و مراتب به استاندار اعلام تا به شهرداریهای استان جهت ساخت قرائت خانه ابلاغ شود.