توجه به نسل آینده دغدغه مدیریت شهری است / 500 هزار شهردار مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرداران مدارس و خانواده تهران ، صبح امروز با حضور در ساختمان شهرداری تهران با شهردار و معاونان وی دیدار کردند.

دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه این مراسم با بیان اینکه از دغدغه های مدیریت شهری ، توجه به اقدامات مربوط به نسل آینده است ، گفت : معتقدیم که مدیریت شهری باید به نسلی که امروز زندگی می کنند و به ویژه نسل بعدی که مدیران آینده کشور هستند ، توجه داشته باشد و در این راستا اقدامات موثری در حوزه معاونت اجتماعی شهرداری تهران در حال انجام است.

وی با اشاره به این که برگزاری چنین برنامه هایی جنبه آموزشی دارد و تشریفاتی نیست ، افزود : آموزش جنبه مهم این برنامه هاست و بر این باوریم که کودکان بیشترین تاثیر فرهنگی را بربزرگترها دارند و تا کنون این موضوع را به خوبی حس کرده ایم .

قالیباف خاطر نشان کرد: وقتی کودکان را با این شور و نشاط می بینم که چه قدر باهوش و فرهنگ پذیر هستند به آینده مدیریت کشور امیدوار می شوم ، چراکه آن ها از همین سنین تاثیر خود را بر آینده کشور و جامعه خود می گذارند .

شهردار تهران گفت: کودکان و نوجوانان در کمتر از یک دهه آینده بزرگان جامعه ما هستند و اگر در محیطی قرار گیرند که آموزش ، فرهنگ و رشد مناسب پیدا کنند ، قطعا آینده کشور به بهترین شکل ساخته شده است .

عضویت 500 هزار دانش آموز در طرح شهردار مدرسه

همچنین دکتر ناری ابیانه ، مدیرکل آموزش و مشارکت های همگانی شهرداری تهران نیز با اشاره به اهداف برپایی این برنامه گفت: این برنامه به مناسبت هفته کودک برگزار شد تا بخشی از شبکه مرتبط با شهرداری علاوه بر بازدید از ساختمان مرکزی و شورای شهر نشست صمیمانه ای با شهردار تهران داشته باشند .

وی افزود: وقتی از مشارکت می گوییم ، یعنی حضور مردم در سطوح مختلف باید نهادینه شود و امیدواریم تماس های مردم با مدیریت شهری آن قدر باشد که همیشه ناظر رفتارهای مدیریتی ما باشند .

ناری ابیانه خاطر نشان کرد: امیدواریم با شبکه ای که ایجاد شده در آینده و با افزایش سن این افراد شاهد حضورشان در شورایاری ها ، شورای شهر، مناطق ، معاونت های شهرداری و به عنوان شهردار تهران باشیم.

مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی شهردار ی تهران خاطر نشان کرد: تا کنون 300 هزار شهردار خانواده و 500 هزار شهردار مدرسه آموزش دیده اند و در مجموع یک میلیون خانواده تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند .

به گفته وی، تا پایان سال شهروندان 5 تا 11 ساله در قالب دوره های آمادگی ، پیش دبستان و دبستان عضو شهردار خانواده و همه مدارس راهنمایی عضو شهردار مدرسه می شوند .