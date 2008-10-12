بزرگترین خشت سفالی جهان در شاهرود ساخته شد

سازنده بزرگترین خشت سفالی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود اظهار داشت: ساخت این خشت ها پس از تحقیقات در مدت زمانی بیش از شش ماه انجام شده است.

رضا نوروزی افزود: یکی از این خشت ها با لعاب فیروزه ای سنتی و خشت های دیگر به صورت مشبک، نقش برجسته، نقوش زیرلعابی و با طلا تزئین شده است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد این خشت ها نیز 43 در 84 سانتی متر و با ضخامت 9 میلی متر است، اظهار داشت: در صورت وجود کوره ای بزرگتر و مناسب تر توانایی ساخت خشت هایی تا چهار برابر این خشت ها در این شهرستان وجود دارد.

این خشت ها توسط سید حسن بیطرف و رضا نوروزی ساخته شده است که انجمن سفال شاهرود برای برگزاری ورک شاپ شیوه این خشت ها در همایش دوسالانه سفال کشور اعلام آمادگی کرده است.