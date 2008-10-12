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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

کاهش 39 درصدی درآمدهای گمرکات خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر گمرکات خراسان جنوبی از کاهش 39 درصدی درآمدهای گمرکات خراسان جنوبی طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

سعید حاج فیزوزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، میزان کل درآمد های گمرکات خراسان جنوبی طی شش ماهه نخست جاری را بالغ بر دو میلیارد و 221 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: کاهش قاچاق کالا در منطقه علت اصلی پایین آمدن درآمد های قاچاق و در نتیجه درآمد کل گمرکات خراسان جنوبی بوده است.

وی میزان درآمد گمرک استان از محل حقوق ورودی و درآمدهای عمومی در شش ماهه نخست سال جاری را بالغ بر یک میلیارد و 429 میلیون و 558 هزار ریال عنوان کرد و اظهارداشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 79 درصد افزایش داشته است.

مدیر گمرکات خراسان جنوبی از کاهش 72 درصدی درآمدهای قاچاق در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 791 میلیون و 782 هزار ریال درآمد از این محل عاید گمرکات استان شده است.

وی کالاهای وارد شده از طریق گمرکات خراسان جنوبی از لحاظ وزنی را سه هزار و 103 تن ذکر کرد و اظهار داشت: این میزان به ارزش 897 هزار و 545 دلار بوده که 52 درصد از لحاظ وزنی و 54 درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

حاج فیروزآبادی عدم امنیت در بازارچه های مرزی، بالا بودن هزینه های جابجایی، فقدان محوطه جهت بارگیری و تخلیه کالا در گمرکات استان، عدم تخصیص اعتبار کافی جهت اجرای پروژه های عمرانی در دست اجرا، کمبود فضای ستادی گمرگی در گمرک بیرجند و کمبود منازل سازمانی و امکانات رفاهی برای کارکنان گمرکات خراسان جنوبی را از جمله مهمترین مشکلات این سازمان درخراسان جنوبی برشمرد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات و واردات استان به کشورهای افغانستان و پاکستان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی طی شش ماهه نخست سال جاری از افغانستان به لحاظ وزنی بالغ بر دو هزار و 895  تن به ارزش 814 هزار و 359 دلار بوده است.

مدیر گمرکات خراسان جنوبی شاهدانه، کنجد، عدس، برگه زردآلو و چوب سریش را از جمله کالاهای وارد شده از کشور افغانستان به این استان برشمرد و تصریح کرد: طی این مدت زمانی کالاهای وارد شده از کشور پاکستان از طریق کمرگ بیرجند 208 تن برنج و به ارزش 83 هزار و 186 دلار بوده است.

کد مطلب 763513

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