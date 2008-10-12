افتتاح کامل میدان رسالت و تقاطع های آن در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصرآزادانی گفت: عملیات اجرایی پروژه میدان رسالت در حال انجام است و تاخیری که در افتتاح این پروژه به وجود آمد به دلیل انتخاب پیمانکار توسط سازمان بود و در حال حاضر این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد .

وی افزود: وجود پست برق در میدان نیز از دلایل دیگر تاخیر در افتتاح این پروژه بود ، اما در حال حاضر همه جابجایی ها درحال اتمام است و این پروژه بزودی به بهره برداری می رسد.

نصرآزادانی اظهارداشت: میدان اصلی و لاین جنوبی مسیر به بهره برداری رسیده است و لاین شمالی نیز در حال جدول گذاری و توزیع آسفالت است که برای این کار نیز باید جابه جایی ترافیک در منطقه صورت می گرفت تا امکان امتداد مسیر در شرق و غرب میدان وجود داشته باشد که با هماهنگی با راهنمایی و رانندگی این کار انجام شده و مسیر در حال تکمیل است.