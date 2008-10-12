160 میلیارد ریال برای تاسیس آزمایشگاه ها در کشور اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، طاهر موهبتی ظهر امروز درحاشیه بازدید از واحدهای نمونه تولیدی بیرجند در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری 23 پروژه جدید ساختمانی آزمایشگاهی نیز در سطح کشور تجهیز و تکمیل می ‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تنها در 38 گمرک کشور آزمایشگاه استاندارد وجود دارد این در حالیست که هم اکنون بیش از 100 گمرک در کشور فعال است و تعداد این آزمایشگاه ها باید ارتقا یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا طرحی تهیه شده که بر اساس آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی، آزمایشگاه‌های استاندارد در تمامی گمرکات کشور تجهیز و راه ‌اندازی شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان استاندارد ایران با اشاره به وجود 11 هزار تدوین استاندارد ملی در کشور، یادآورشد: در حال حاضر بیش از 560 استاندارد اجباری همچنین 11 هزار واحد در نواحی صنعتی تحت پوشش استاندارد اجباری در کشور هستند.

موهبتی در خصوص استاندارد اجباری مصالح ساختمانی در کشور گفت: طی دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در کشور پروانه استاندارد دریافت کردند همچنین مذاکراتی با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها نیز در این بخش انجام شده است.