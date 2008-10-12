نیروی انتظامی نقش مهمی در برقراری امنیت اجتماعی بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری صبح امروز در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان مرکزی افزود: در برخورد با پدیده جرم و شناسایی مجرم نیروی انتظامی بسیار قاطع و جدی رفتار می کند و با افرادی که نظم اجتماعی را بر هم زنند به طور جدی برخورد می کند.

وی تصریح کرد: برخورد با ناهنجاریها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با اراذل و اوباش و هشدارهای لازم به مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین اقدامات این نیرو در جهت ایجاد امنیت عمومی است.

وی بیان کرد: در این راستا 26 نفر در سطح استان مرکزی اراذل و اوباش دستگیر شدند و همچنین نزاع دسته جمعی در استان نسبت به سال قبل سه درصد کاهش داشته است.

حیدری با بیان اینکه امنیت امروز جامعه اسلامی مرهون خون شهدا و رشادت نیروهای نظامی و انتظامی است، تصریح کرد: پرسنل انتظامی علاوه بر ماموریتهای خود باید حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این راستا تلاش مضاعفی داشته باشند.

معاون سیاسی استانداری مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به امنیت اجتماعی در جامعه گفت: مهمترین ویژگیهای نیروی انتظامی نظم و امنیت، تامین آسایش عمومی، پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی و آینده نگری است.

ابولقاسم نصراللهی افزود: توسعه کشور در گرو امنیت در جامعه است و همه وظیفه دارند قدردان زحمات نیروی انتظامی باشند و آنها را در برقراری نظم اجتماعی و امنیت عمومی کمک کنند.

