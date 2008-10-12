مصرف گاز مایع در استان کردستان هشت درصد رشد داشته است

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان مصرف گاز مایع در شش ماه اول سال جاری در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از هشت درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری مردم استان کردستان بیش از 20 هزار و 900 تن گاز مایع مصرف کرده اند که دلیل اصلی این افزایش مصرف به گازسوز کردن غیراستاندارد خودروها و تغییر الگوی مصرف سوخت در روستاهای استان بر می گردد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان بیان داشت: از میزان مصرفی گاز مایع استان کردستان بیش از 70 درصد در روستاهای استان مصرف شده که توزیع آن بر عهده بیش از 170 نمایندگی و عامل شرکت در روستاهاست.

پورزاد در ادامه به میزان مصرف نفت سفید در روستاهای استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: روستائیان کردستان در شش ماه نخست سال جاری بیش از 137 میلیون لیتر نفت سفید مصرف کرده اند.

وی گفت: روستائیان کردستان به صورت میانگین روزانه 736 هزار لیتر نفت سفید مصرف کرده اند که روستائیان مریوان با مصرف 18 میلیون لیتر در شش ماه اول سال جاری بیشترین و شهرستان قروه با هفت میلیون لیتر کمترین میزان مصرف را در استان به خود اختصاص داده اند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان در پایان یادآور شد: میزان سهمیه هر خانوار روستایی در استان در سال جاری دو هزار لیتر است.