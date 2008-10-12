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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

مصرف گاز مایع در استان کردستان هشت درصد رشد داشته است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از رشد هشت درصدی مصرف گاز مایع در استان خبر داد.

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان مصرف گاز مایع در شش ماه اول سال جاری در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از هشت درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری مردم استان کردستان بیش از 20 هزار و 900 تن گاز مایع مصرف کرده اند که دلیل اصلی این افزایش مصرف به گازسوز کردن غیراستاندارد خودروها و تغییر الگوی مصرف سوخت در روستاهای استان بر می گردد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کردستان بیان داشت: از میزان مصرفی گاز مایع استان کردستان بیش از 70 درصد در روستاهای استان مصرف شده که توزیع آن بر عهده بیش از 170 نمایندگی و عامل شرکت در روستاهاست.

پورزاد در ادامه به میزان مصرف نفت سفید در روستاهای استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: روستائیان کردستان در شش ماه نخست سال جاری بیش از 137 میلیون لیتر نفت سفید مصرف کرده اند.

وی گفت: روستائیان کردستان به صورت میانگین روزانه 736 هزار لیتر نفت سفید مصرف کرده اند که روستائیان مریوان با مصرف 18 میلیون لیتر در شش ماه اول سال جاری بیشترین و شهرستان قروه با هفت میلیون لیتر کمترین میزان مصرف را در استان به خود اختصاص داده اند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان در پایان یادآور شد: میزان سهمیه هر خانوار روستایی در استان در سال جاری دو هزار لیتر است.

کد مطلب 763539

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