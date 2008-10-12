تولید برق کشور در سال 88 به 55 هزار کیلو ولت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس علی‌آبادی روز یکشنبه درنشست با مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در گرگان، میزان تولید کنونی برق کشور را 50 هزار کیلو ولت اعلام کرد.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، توسعه نیروگاههای آبی درکشور در دست برنامه و اجرا است و با سرمایه گذاری در این بخش سالانه ‪ ۶۰‬میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید شود.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که با سرمایه گذاری دربخش نیروگاه های آبی حتی در شرایط خشکسالی می توانیم حداقل ‪ ۴۵‬ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کنیم.

علی آبادی به اتلاف انرژی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این انرژی در کشور به سبب فرسودگی خطوط انتقال به ویژه خطوط انتقال فشار ضعیف برق به هدر می رود.

معاون وزیر نیرو، ایجاد نیروگاه بادی، خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های دراز مدت این وزارتخانه برای افزایش تولید برق در کشور ذکر کرد.

یحیی محمود زاده استاندارگلستان نیز خواستار تسریع در اجرایی شدن نیروگاه 1400 مگاواتی علی آباد کتول شد و گفت: این طرح از مصوبات مهم دولت در استان بوده که باید هر چه زودتر تکمیل شود.

وی از اختصاص ‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای احداث خط و پست ‪ ۶۳‬کیلووات داشلی ‌برون شهرستان گنبد کاووس خبر داد.

استان گلستان بیش از 421 هزار مشترک برق دارد.

