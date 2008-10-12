اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مستلزم اطلاع رسانی گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اجرا و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده را امری ارزشمند برشمرد واظهار داشت : توقف دو ماهه این طرح به دستور ریاست جمهوری فرصت مناسبی است تا مسئولان امر از طریق رسانه ها و مطبوعات بسترهای لازم را فراهم آورده و افکار عمومی را در خصوص این طرح آماده و توجیه کنند.

غفوری بیان داشت: موضع گیری هایی که از طرف مردم و نمایندگان اصناف در این زمینه صورت گرفت دلیل بر بی اطلاعی آنها بوده و در این فرصت دو ماهه سعی خواهد شد در شهرستانها و مراکز استانها جلسات و همایش هایی جهت روشن شدن این طرح که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است، برگزار شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه همراهی و همکاری صادقانه در اجرای طرح سهمیه بندی سوخت را قابل تحسین خواند و گفت : حمایت های آحاد مختلف مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... از نظام جمهوری اسلامی نمایانگر این است که مردم در هیچ شرایطی حاضر نخواهند بود کشور و دولتشان دچار مشکل شود بنابراین ضروری است که حمایت و همراهی این مردم را در کنار خود فراموش نکنیم و خادم این مردم باشیم.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه نیز در این جلسه از عضویت معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان نماینده استانی در ستاد تلفیق برنامه پنجم کشور خبر داد و گفت: این معاونت در کمیسیون های مسکن، عمران شهری و روستایی به عنوان نماینده استانها انتخاب شده و امید می رود که با کمک تمامی دستگاه ها بتوانیم در این کمیسیونها فعالیت چشمگیری داشته باشیم.

سید دادوش هاشمی با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سیاستهای آن توسط مقام معظم رهبری تأکید کرد: مدیران دستگاه ها هرچه سریعتر با استفاده از کارشناسان توانمند و متخصص، دیدگاه ها و نکته نظرات خود را به این معاونت اعلام کنند تا بتوانیم هر چه سریعتر در جهت برنامه ریزی و سمت و سو دادن به برنامه ها هدفمند عمل کنیم.

در ادامه این جلسه گزارشی از اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی توسط این سازمان در استان کرمانشاه ارائه شد و مقرر شد: این اصلاحیه در قالب یک دوره کلاس آموزشی هشت ساعته برای مدیران دستگاه های دولتی برگزار و از طرف دفتر آموزش و پژوهش گواهی این دوره صادر شود.

در پایان مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان به تشریح چارچوب و ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی پرداخت.