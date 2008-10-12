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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

49 هزار کودک هرمزگانی در طرح مقابله با تنبلی چشم شرکت می کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: بیش از 49 هزار کودک هرمزگانی از ابتدای آبان ماه سال جاری تحت پوشش طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد اسلامی پیش از ظهر امروز در همایش آموزشی مربیان معاینه کننده کودکان در هرمزگان اظهار داشت: بیش از 820 مربی جهت معاینات کودکان سه تا شش ساله مهدکودکها و چهار تا شش ساله در پایگاه های سراسر استان هرمزگان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همزمان با سراسر کشور این طرح از ابتدای مهر ماه در سراسر هرمزگان به مرحله اجرا می رسد.

اسلامی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال جاری 49 هزار کودک در یک هزار و 360 مهد کودک، آمادگی و پایگاه های سنجش بینایی در سراسر هرمزگان در این طرح مورد معاینات چشمی قرار گیرند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: در سال گذشته در قالب اجرای این طرح 47 هزار و 596 کودک در این طرح مورد معاینه قرار گرفتند که یک هزار و 251 نفر از آنان بیمار تشخیص داده شدند که 259 نفر از کودکان دارای بیماری تنبلی چشم بوده و به مراکز تخصصی درمانی معرفی شدند.

کد مطلب 763548

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