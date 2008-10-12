بررسی ارتباط نماز با ترک اعتیاد در عربستان

یکی از کارشناسان عربستان طی یک برنامه تلویزیونی به بررسی مشکلات و معضلات جوانان در عصر حاضر پرداخت و اظهار داشت که جوانان متدین و دیندار در تمامی مسائل خود از آموزه های دینی بسیار استفاده می کنند. نماز یکی از مهمترین راههای ارتباط با خدواند به شمار می رود که انسان احساس خشوع و خضوع می کند و اندشه و اعتقاداتش تقویت می شود. این کار از برقراری ارتباط انسان به مواد مخدر و حتی سیگار می کاهد و منجر به عدم توجه به این مواد کشنده می شود. بنابراین اعتقادات دینی تأثیر بسیاری بر سلامتی جسم نیز خواهند داشت.

برگزاری جشنواره فرهنگی و دینی دمشق، پایتخت فرهنگی جهان عرب

به مناسبت انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008، طی 6 روز جشنواره ای فرهنگی چون سخنرانی، شب شعر، نمایشگاه هنرهای تجسمی، نمایش، تئاتر و مدهای سنتی سوریه برگزار می شود. این کار با هدف تثبیت فرهنگ سوریه و تأکید بر فرهنگ دینی این کشور در شهرهای دمشق، حلب و حمص برگزار می شود. این جشنواره از امروز 21 مهرماه ساعت 7 عصر در محل برگزاری جشنهای دمشق پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 آغاز خواهد شد.

گروههای مسیحی خواستار دعا علیه تصویب لایحه سقط جنین و رویان شناسی شدند

گروه های مسیحی حامی زندگی از مسیحیان خواستند دعا کرده و در راستای متوقف کردن قانونی که سقط جنین را قانونی می شمارد و با رویان انسان و حیوان موافقت می کند، وارد عمل شوند. مجلس عوام بریتانیا روز 22 اکتبر قرار است درباره لایحه باروری و رویان شناسی انسانی تصمیم گیری کند، این لایجه ماه می با 340 موافق در میان 78 مخالف به دور دوم تصمیم گیری ها راه یافته است.

ویتنامیهای آمریکا برای آزادی دینی دعا کردند

جامعه ویتنامی شهر اورلاندو در آمریکا، شب گذشته، 20 مهر ماه نیایش شامگاهی برای آزادی دینی در کشور خود ویتنام برگزار کردند. مقامات کمونیست ویتنام در ماه های اخیر بر سر همین تظاهرات مسالمت آمیز داشتند. کاتولیکها بزرگترین جامعه دینی این کشور هستند اما بخشی از جمعیت آنها را بودائیان، باپتیستها و پیروان ادیان دیگر نیز تشکیل داده اند.