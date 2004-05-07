بي تدبيري جايگاه فرش ايران دربازارهاي بين المللي را تضعيف كرده است

دبير جامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: شركت هاي دولتي و سازمانهاي تابعه آن در سالهاي گذشته در كارسياست گذاري فرش دستباف ناموفق بودند.

احمد كريمي افزود: حدود 590 ميليارد ريال براي سياست گذاري در صنعت فرش دستباف ايران در اختيار سياست گذاران آن قرار گرفت كه حاصل آن از رونق افتادن صنعت فرش دستباف ايران دربازارهاي بين المللي بود.

وي تصريح كرد: شركت سهامي فرش ايران تنها براي دستيابي به صادرات، فرش دستباف را به قيمت نازل در اختياربازارهاي بين المللي قرار مي داد كه اين امر موجب حيف و ميل كردن منابع مالي دولت شد.

به گفته وي، به علت بي تدبيري سياست گذاران فرش دستباف ايران، تقاضا در بازارهاي خارجي به سمت فرش هاي غير ايراني سوق يافت و فرش دستباف ايراني نيز جايگاه خود را بازارهاي بين المللي از دست داد.

كريمي با اشاره به وام پرداختي به عاملين فرش دستباف ايران گفت: در بهمن ماه سال گذشته در جلسه هيات دولت بهره هاي اندك چندين سال اين وام ( 590 ميليارد ريال) كه حدود چهار درصد بود به سازمان هاي دولتي بخشيده شد وشركت سهامي فرش براي پرداخت اصل وام دريافتي موظف شد كه از محل فروش اموال خود اقدام كند.

وي افزود: قرار شد درمورد باقي مانده وام پرداخت شده به سازمان فرش در جلسات بعدي هيات دولت تصميم گيري شود.

وي تصريح كرد: درسالجاري نيز سي ميليارد ريال براي سياست گذاري فرش دستباف اختصاص داده شد.

وي درباره واگذاري تصميم گيري در مورد فرش دستباف ايران به وزارت بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني بايد با توجه به ناكارآمدي بخش دولتي در صنعت فرش دستباف كار سياست گذاري را به بخش خصوصي وعاملين اصلي واگذار كند.

دبيرجامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف همچنين از اختصاص شش ميليون و 200 هزار يورو براي انتشار كتاب فرش دستباف خبر داد و افزود: براي چاپ اين كتاب بايد از اهل فن كمك گرفته شود.

وي وضعيت اقتصادي نابسامان متقاضيان فرش دستباف، نارسايي بازار، تغيير الگوي مصرف بدون توجه به اصالت فرش دستباف و تنها بر اساس تنظيم دكوراسيون را از مشكلات پيش روي صنعت فرش دستباف برشمرد.

وي با اشاره به صادرات 500 ميليون دلاري فرش دستباف درسال گذشته تصريح كرد: پيش بيني مي شود اين رقم درسالجاري با كاهش مواجه شود.