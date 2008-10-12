دامداران دامغانی چهار هزار و 500 تن محصولات پروتئینی تولید کردند

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: سه هزار و 500 تن گوشت سفید و قرمز، 800 تن تخم مرغ و 15 تن شیر توسط دامداران دامغانی تولید شده است .

وی با اشاره به اینکه این تولیدات علاوه بر مصرف در استان سمنان به سایر استان های کشور نیز ارسال می شود، گفت: سالانه بیش از 67 هزار تن فرآورده های دامی مازاد به استان های دیگر ارسال می شود .