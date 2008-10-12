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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

دامداران دامغانی چهار هزار و 500 تن محصولات پروتئینی تولید کردند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان از تولید چهار هزار و 500 تن انواع محصولات پروتئینی از ابتدای سال جاری توسط دامداران این شهرستان خبر داد.

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: سه هزار و 500 تن گوشت سفید و قرمز، 800 تن تخم مرغ و 15 تن شیر توسط دامداران دامغانی تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه این تولیدات علاوه بر مصرف در استان سمنان به سایر استان های کشور نیز ارسال می شود، گفت: سالانه بیش از 67 هزار تن فرآورده های دامی مازاد به استان های دیگر ارسال می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان این فرآورده ها را شامل شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید عنوان کرد و افزود: 53 واحد مرغداری گوشتی، یک واحد مرغ تخم گذار و چهار هزار بهره بردار دام در شهرستان دامغان فعالیت دارند.

کد مطلب 763556

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