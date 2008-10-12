دامداران دامغانی چهار هزار و 500 تن محصولات پروتئینی تولید کردند

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: سه هزار و 500 تن گوشت سفید و قرمز، 800 تن تخم مرغ و 15 تن شیر توسط دامداران دامغانی تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه این تولیدات علاوه بر مصرف در استان سمنان به سایر استان های کشور نیز ارسال می شود، گفت: سالانه بیش از 67 هزار تن فرآورده های دامی مازاد به استان های دیگر ارسال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان این فرآورده ها را شامل شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید عنوان کرد و افزود: 53 واحد مرغداری گوشتی، یک واحد مرغ تخم گذار و چهار هزار بهره بردار دام در شهرستان دامغان فعالیت دارند.
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