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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

بازسازی سینما ارشاد قزوین آغاز شد

سینما ارشاد قزوین که سال 1340 در مرکز این استان تاسیس شده بود، از سوی موسسه سینماشهر مورد بازسازی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما ارشاد قزوین پس از پنج دهه فعالیت با حمایت و مشارکت موسسه سینما شهر در مرحله بازسازی اساسی قرار گرفت و چهار ماه دیگر با ظرفیت 200 صندلی به بهره برداری می رسد.

این سینما پس از طی کردن مراحل مختلف ساخت و ساز از جمله خرید و نصب صندلی های جدید و مدرن، کامپوزیت کردن نمای ویودی، خریب کف یالن نمایش و بتون ریزی مجدد آن، اصلاح شیب بندی و سکوهای بالکن، تعویض تابلوی اکران و فلکسی فیس کردن آن، ساخت بوفه جدید و نصب شش تابلو تبلیغاتی با نان قبلی خود که مهتاب بوده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

از دیگر اقدام‌هایی که در جهت بازسازی سینما ارشاد صورت خواهد گرفت می توان به نصب سیستم صوتی دالبی سوراند دیجیتال، تعویض آگوستیک های سقف سالن نمایش و دیوارها، ساخت گیشه جدید و نصب سیستم مکانیزه اشاره کرد.

کد مطلب 763579

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