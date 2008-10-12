اکران 31 فیلم در بخش ویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های این بخش عبارتند از "چرخ‌ریسک" علی احمدی،" شیمبار" حجت‌الله قاسمی، "کیمیای خاک" عبدالحمید بقائیان، "زمزمه سکوت" علی ظریفیان، "اگر عشق" محمد اسلامی، "زروان" حسن نقاشی، "پیر مسگر" داور علایی، "کتور" محمد دستمالچیان، "گنبد سلطانیه" احسان احمدلو، "نغمه‌های دست" اعظم مرادی.

"بوم‌های سنگی" مهدی اسدی، "شور بر خاک" علی شاهیده، "پپرگل" حسین ریگی، "کرمان" علیرضا تقاصی، "مسجد جامع ورامین" احمد سلیم، " خیابان" آرش رئیسیان، "پازن دنا" خسرو حیدری، "آخرین بخش خراسان" احمد شادکامی، "رنج شیرین" سعید بهره‌مند، "افسانه و افسون کردستان" کیوان مجیدی. "زن شهر سوخته" وحید وحیدیان.

"سرایی به رنگ اصفهان" طیبه فلکیان، "زعفران آهنگ زندگی" محمد برادران. "صدای پای آب" محمد اسلامی، "بازگشت" شیرین برق‌نورد و محمدرضا جهان‌پناه،" مردگان" جعفر نورمحمدی،" مدال‌های گروهبان آقا میرزا" خسرو حیدری، "قالی" محمدرضا دهقانی، "یک بیراهه درست" محسن آزادی و "گلین بارماق" عباس عجم.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان‌ماه همزمان در تهران و پنج استان دیگر برگزار می‌شود.