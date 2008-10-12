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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

تغییرات گسترده در هیئت مدیره موسسه فرهنگی آتیه

تغییرات گسترده در هیئت مدیره موسسه فرهنگی آتیه

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که تمامی اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آتیه برکنار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس تائید منابع آگاه ، به دستور حسین علی ضیایی رئیس سازمان تامین اجتماعی تمامی اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آتیه متعلق به سازمان تامین اجتماعی برکنار شدند و اعضای جدید آن به زودی معرفی خواهند شد.

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ایجاد تغییرات در هیئت مدیره موسسه آتیه را جزء اختیارات مدیرعامل سازمان و هیئت مدیره دانست و افزود: این تغییرات ارتباطی به شورای عالی تامین اجتماعی ندارد.

بنا به اخبار واصله از آقایان حجت ، فیض اللهیان و یعقوبی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره موسسه آتیه نام برده می شود.

بر اساس این تغییر و تحول در این موسسه گفته می شود مدیر مسئول روزنامه خورشید نیز تغییر خواهد کرد. موسسه آتیه صاحب امتیاز این روزنامه تازه انتشار است.

پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 763585

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