دولت در مورد کردان هنوز مهلت دارد / ما به اصل دروغگویی اعتراض داریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص طرح استیضاح وزیر کشور گفت: این طرح به تعداد کافی امضا دارد و آماده اعلام وصول است ، ما برای ارائه این طرح نیازی به امضای زیاد نداشتیم و تنها به 10 امضا برای ارائه طرح استیضاح نیاز بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده صلاح دانسته شد که روز چهارشنبه این طرح اعلام وصول شود تا این استیضاح در تعطیلی یک هفتگی مجلس قرار نگیرد.

وی با اشاره به مشورت ومذاکره با دیگر امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور خاطر نشان کرد: قرار بر این شد تا این استیضاح روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه شود که یا در همان روز یا در جلسه یکشنبه دو هفته بعد اعلام وصول شود.

مطهری در خصوص تعداد امضاهای طرح استیضاح کردان اظهار داشت: قریب 30 نماینده این طرح را امضا کرده اند.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به مهلت یک هفته ای که طراحان استیضاح به کردان داده بودند خاطر نشان کرد: این فرصت را توسط رسانه ها و توسط برخی دوستان به استماع مسئولان دولت رساندیم و البته در این مدت نیز برخی نمایندگان با وزیر کشور با رئیس جمهور دیدارهایی داشته اند که اقدامات فردی و نه کار برنامه ریزی شده از طرف مجلس بوده است.

وی طرح استیضاح را بعد از تعطیلات هفتگی مجلس یک فرصت برای دولت دانست تا این مسئله به شکل کم هزینه تر حل شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان درپاسخ به سئوالی درباره دیدارهای احتمالی خود با کردان یادآور شد: دیداری نداشته ایم البته کردان برای دیدار با من درخواست ملاقات کرده ، اما موضوع استیضاح او قابل مذاکره و مصالحه نبود که بخواهیم دیداری با او داشته باشیم و بعد استیضاح را بنابر این دیدار انجام دهیم یا ندهیم.

وی تاکید کرد: من حتی به شوخی به کردان گفتم همان طور که امام به بختیار گفت اول استعفا بده بعد به دیدار من بیا من هم به کردان گفتم اول استعفا بده بعد با هم دیدار می کنیم.

مطهری ادامه داد: استیضاح کردان یک مبارزه سیاسی است که باید برای به سرانجام رسیدن آن تلاش کرد و برای این منظور در صددیم مجلس را آماده کنیم و با نمایندگان مذاکره کنیم تا فضای مجلس برای برگزاری استیضاح آماده شود.

وی افزود: برخی نمایندگان اعلام کرده اند با استیضاح کردان موافقتند اما به دلیل برخی مصالح در حوزه های انتخابیه این طرح را امضا نمی کنند که این دست نمایندگان گفته اند در زمان برگزاری استیضاح به عنوان موافق رای خواهند داد.

مطهری که قبلا گفته بود همچون روز عاشورا که از یاران امام حسین بیعت گرفته شد از نمایندگان استیضاح کننده دوباره بیعت گرفته می شود تصریح کرد: این جلسه به سه شنبه شب موکول شده است.

وی در پایان بیان داشت: طرح استیضاح به مدرک تحصیلی کردان ارتباطی ندارد و اگر کردان در زمان رای اعتماد می گفت تحصیلاتش معادل فوق دیپلم است ممکن بود مشکلی پیش نیاید و مجلس هم اعتراضی نکند اما در حال حاضر با توجه به جعل مدرک تحصیلی او مسئله اغوای مجلس مطرح است، به نظر ما کسی که مشمول دروغگویی شده نمی تواند مسئول اداره سیاسی کشور و انتخابات آینده باشد.

وی به موضوع رسوایی کلینتون در دوران ریاست جمهوری اش اشاره کرد و گفت: کلینتون به دلیل دروغی که درباره رابطه با یکی از همکاران خانمش داشت مورد سئوال قرار گرفت ، نه به خاطر اصل آن رابطه و الان هم ما به اصل دروغگویی اعتراض داریم.