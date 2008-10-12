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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

ماهنامه "زمانه" روابط ایران و روس در تاریخ‌معاصر را بررسی می‌کند

ماهنامه "زمانه" که در حوزه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر منتشر می‌شود برای شماره‌های خود با اعلام موضوعات سه ماه از جمله روابط ایران و روس در تاریخ‌معاصر فراخوان مقاله داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرفصل شماره 72 این نشریه "روابط ایران و روس در تاریخ‌معاصر" است و در این فصلها مقاله می‌پذیرد:اتحاد جماهیر شوروی و رژیم پهلوی، موضع‌گیری شوروی در اوایل انقلاب اسلامی تا جنگ، در دوران جنگ تحمیلی، نامه امام به گرباچوف، فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوری‌های جدید، رژیم حقوق دریای خزر و جمهوری های استقلال یافته
 روسیه و انرژی هسته‌ای ایران.

موضوع شماره73ماهنامه زمانه "دیوانسالاری و نظام اداری" است که در موضوعات زیر پذیرش مقاله خواهد داشت: نقش شخصیت‌های مؤثر در تحولات و ساماندهی دیوان سالاری، پیشینه و تاریخچه دیوان سالاری، شکل‌گیری و تکوین ساختار اداری، ریشه تقلیدی ساختار اداری، عدم تناسب تحولات اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی با تحولات ساختار اداری، نقد ساختار فعلی از منظر قانون اساسی، قانون اساسی و اقتضائات بروکراسی، ساختار برنامه و بودجه،  نظام استخدامی کشور،  تعارض یا تناقض چشم ‌انداز 20 ساله با ساختار اداری موجود، مبانی نظری حکومت با دیوان سالاری، انقلاب اسلامی و ساختار اداری مانده از حکومت پهلوی، تطبیق با کشورهای دیگر در خصوص سیستم اداری، نقش بروکراسی و دیوان سالاری در توسعه یا عقب‌ماندگی جوامع، مطالعه موردی دیوان سالاری موجود در کشورهای اسلامی، راهکارها و پیشنهادات جهت اصلاح‌ ساختار اداری و نظریه‌ها و تحلیل نظام اداری و دیوان سالاری در ایران.

"جریان شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی" عنوان سرفصل شماره 74 نشریه مذکور است و به موضوعات زیر اختصاص دارد: چپ و راست در سه دهة گذشته؛ پیشینه و کاربرد واژگان چپ و راست در تاریخ سیاسی ایران، پیشینه و کاربرد چپ و راست در فرهنگ سیاسی ایران، لایه‌شناسی یا گونه‌شناسی سیاسی، اقتصادی، اعتقادی، فکری، فرهنگی چپ و راست، مفهوم یا دسته‌بندی چپ و راست قبل و بعد از انقلاب، موضع‌گیری‌های چپ و راست در حوادث بعد از انقلاب، روند تحول در مواضع چپ و راست،  تغییر مواضع چپ و راست،  چرخش مفهومی چپ و راست،  چپ و راست واقعیت یا توهم
 چپِ راست یا راستِ چپ ، جایگاه جناح یا تفکر راست در دورة سازندگی، جایگاه جناح چپ در دورة اصلاحات،  مناسبات یا جایگاه جناح‌بندی‌های چپ و راست و رابطة آن با اصولگرایی و  چپ مارکسیستی بعد از انقلاب.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به صورت تایپ شده به آدرس مجله و یا به پست الکترونیکی   info@zamaneh.infoارسال نمایند. وجهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ماهنامه www.zamaneh.info  مراجعه و یا با شماره تلفن 88531252 تماس
 بگیرند.

کد مطلب 763610

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