تاخیر یکساله در اجرای مالیات بر ارزش افزوده/ احیای مجدد شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر حسین رحمانی نیا امروز در نشستی با خبرنگاران بر ضرورت فرهنگ سازی برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور تاکید و از رییس جمهوری به دلیل دستور سریع و به موقع توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیر کرد و تاخیر یکساله در اجرای قانون مذکور را خواستار شد.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی بر تشکیل و راه اندازی تعاونی های سهام عام به منظور دستیابی به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: این نوع تعاونی ها که بر اساس قانون تجارت اداره می شود، با هیچگونه محدودیت فعالیتی مواجه نیستند و هر فرد به هر میزان که در این تعاونی ها سهم داشته باشد، به همان میزان نیز در تصمیم گیری ها دخیل است.

وی از تشکیل شرکتهای سهامی عام اعتباری در آینده ای نزدیک خبرداد و تصریح کرد: تشکیل این شرکتها در راستای تشکیل شرکتهای سهامی عام در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی نیا از تمام کارآفرینان، سرمایه گذاران و تعاونی ها برای شرکت در تعاونی های سهامی عام با توجه به امتیازات و حمایتهای ویژه ای که بخش تعاون از این شرکتهای تعاونی دارد دعوت کرد.

وی با بیان اینکه تعاونی های سهامی عام و متعارف از معافیت مالیاتی 25 درصد سود ابزاری بهره ‌مند هستند، تشکیل این تعاونی ها را باعث افزایش اشتغالزایی در کشور، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و چرخش فعالیتهای اقتصادی دانست.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیر دولتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در قانون سه روش مزایده، مذاکره و بورس برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده که در دو روش مزایده و مذاکره در شرایط یکسان بخش تعاون در اولویت در واگذاری قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال پایانی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیر دولتی سال 88 در نظر گرفته شده است، بنابراین بهتر است که این امر تسریع شود.

رحمانی نیا برقراری تعامل سازنده با دولت و در عین حال نقادانه در جهت برقراری ارتباط و کمک برای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی را از مهمترین اهداف اتاق تعاون مرکزی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال یکی از وظایف وزارت تعاون به شمار می رود، بنابراین اتاق تعاون نیز به پشتوانه اتحادیه های تعاونی سراسر کشور این موضوع را پیگیری می کند.

وی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را مستلزم تقویت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی عنوان و بر حمایت از کارآفرینان در کشور توسط اتاق تعاون و رفع موانع تولید تاکید کرد.

به گفته وی براساس قانون، اتاقهای تعاون و بازرگانی باید با کمک یکدیگر لایحه ای را برای رونق فضای کسب و کار در کشور و رفع موانع موجود بر سر راه تولید تدوین و آن را به مجلس ارائه دهند.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی از تشکیل کارگروه تدوین مقررات و قوانین مربوط به بخش تعاون به عنوان یکی دیگر از برنامه های اتاق تعاون و ایجاد ستاد پیگیری مطالبات بخش تعاون منطبق با اصل 44 در اتاق تعاون خبرداد و یکی از اهداف اتاق تعاون را تقویت اتحادیه ها اعلام کرد.

وی تخفیف 23 درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل تعاونی ها و همچنین پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به تعاونی ها و کمک به تشکیل تعاونی های سهامی عام را از جمله مشوقهای حمایتی از این بخش ذکر و بر لزوم توجه به بخش توجه در تدوین قانون برنامه پنجم تاکید کرد.

رحمانی نیا در خصوص احیای مجدد شورای پول و اعتبار گفت: از آنجائیکه تشکیل شرکتهای تعاونی سهام عام باید به تائید شورای پول و اعتبار برسد و طبق قانون پس از سه ماه از ابلاغ قانون اصل 44 این شورا باید تشکیل شود، از این لحاظ از بانک مرکزی درخواست می شود که شورای پول و اعتبار را هر چه زودتر احیا کند.