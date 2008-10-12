بررسی اعتراض فرمانداری تهران به مبلغ پارکینگ در برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر خسرو دانشجو امروز در پایان جلسه شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد، به خبرنگاران گفت: امروز اعتراض فرمانداری تهران به نحوه مدیریت و بهره برداری از فضای عمومی برج میلاد که بیشتر معطوف به قیمت پارکینگ این برج بود ، بررسی شد.

وی ادامه داد: براین اساس قرار شد تا با اتخاذ راهکارها در نظر گرفتن برخی تسهیلات امکان استفاده شهروندان از وسایط نقلیه عمومی برای بازدید از برج میلاد فراهم شود تا به این ترتیب بازدید کنندگان کمتر با وسیله نقلیه شخصی به برج میلاد مراجعه کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در عین حال ظرفیت پارکینگ برج میلاد محدود است به طور قطع اگر تمام بازدیدکنندگان با وسیله نقلیه شخصی به این برج مراجعه کنند با کمبود پارکینگ مواجه می شویم.

وی همچنین به ترافیک محورهای اطراف برج میلاد اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر پیچیدگی‌‏های در ترافیک این منطقه وجود دارد بنابراین مراجعه بازدیدکنندگان برج میلاد با وسیله نقلیه از تشدید ترافیک این منطقه نیز جلوگیری می شود.

دانشجو در ادامه به موضوع ابطال نتایج مناطق انتخابات شورایاری ها در چهار منطقه تهران اشاره کرد و افزود: منتخبان دوره جدید شورایاری ها از نیمه دوم آبان امسال فعالیت خود را آغاز می کند.

وی با اشاره به گزارش احمد مسجد جامعی از شورایاری ها که در جلسه امروز شورا ارائه شد ، گفت: این انتخابات در 374 محله طی دو روز برگزار شد در نهایت 300 مورد شکایت به شورای شهر ارایه شد.

دانشجو افزود: نتایج انتخابات در چهار محله ابطال و قرار شد انتخابات این محلات دوباره برگزار شود.

وی با اشاره به رشد چشمگیر شورایاری ها از جنبه های مختلف اظهار کرد: تعداد نامزدهای انتخابات شورایای ها نسبت به دور قبل امسال بیشتر شده علاوه بر این سطح سواد نامزدها نیز افزایش چشمگیری نسبت به دوره های پیشین داشت.