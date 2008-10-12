سئوال سه نماینده از دو وزیر اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس موارد رسیده به هیئت رئیسه را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر راه و ترابری در خصوص مشکلات مسافران در فرودگاه ارومیه به جهت ضعف خدمات پروازی فرودگاه ها همچنین علت تعطیلی پروژه راه آهن مراغه - ارومیه و عدم اتمام جاده ترانزیت ایران و ترکیه اعلام وصول شد.

سئوال قاسمی نماینده لاهیجان و سیاهکل از وزیر بهداشت و درمان در خصوص علت بی توجهی به امور بهداشت درمان و عدم وجود تجهیزات درمانی در شهرستان سیاهکل اعلام وصول شد.

قربانی همچنین از انصراف ذوالقدر نماینده بندر عباس از سئوال از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد رئیس سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان خبرداد.