به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کیمبریج، این نشست با عنوان " کلام مشترک و آینده ارتباطات مسلمان - مسیحی" عصر امروز با حضور اسقف اعظم کانتربری و مفتی اعظم مصر علی جمعه افتتاح می‌شود.

این رویداد دومین همایش است که با هدف ادامه گفتگوهای میان دو دین آسمانی صورت می‌گیرد که به دنبال انتشار نامه " کلمه مشترک میان ما و شما" که یکسال پیش به امضای 138 نفر ازعلمای مسلمان، روحانیون و متفکران منتشر شده بود تحقق می‌یابد.

این نامه بیانیه صلح و دوستی بود و اظهار داشته بود عشق به خداوند و عشق به همسایه مهمترین آموزه‌های رهبران مسیحی است که بسیاری در سراسر دنیا به این نامه مسلمانان پاسخ دادند.

پرفسور فورد مدیر برنامه بین ادیان کیمبریج گفت: نامه کلام مشترک مهمترین گام در راستای روابط مسلمانان و مسیحیان طی 50 سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: همایش کیمبریج این فرآیند را به جلو هدایت می‌کند، ما قصد داریم ارائه کننده الگویی میان مسلمانان و مسیحیان در عالی‌ترین رویارویی فکری و عمیق ترین سطح توجه به متون مقدس باشیم.

این همایش در کالج امانوئل، دانشگاه کیمبریج و با سخنرانی افتتاحیه اسقف اعظم کانتربری و شیخ علی جمعه مفتی اعظم مصر و حضور 40 نفر از علما و رهبران دینی 4 قاره جهان افتتاح می‌شود.

این همایش دو روزه غیرعلنی برگزار شده و در نهایت روز چهارشنبه در قصر لامبث نشست مطبوعاتی آن برگزار خواهد شد. نشست ژوئیه دانشگاه ییل، نشست اکتبر دانشگاه کیمبریج با نشست ماه نوامبر شهر رم، ماه مارس 2009 جورج تاون و نشست اردن که تاریخ آن هنوز مشخص نشده پیگیری خواهد شد.