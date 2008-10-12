مقایسه آثار کیارستمی و ویکتور اریک در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه استرالیا با موضوع تطابق هنر در بخشی از برنامه‌های خود آثار عباس کیارستمی کارگردان صاحبنام سینمای ایران را در کنار آثار ویکتور اریک کارگردان اسپانیایی که به واسطه داستان‌های شاعرانه‌اش از شهرت بالایی برخوردار است به نمایش گذاشت و دو کارگردان نیز با یکدیگر گفتگو کردند.

شیوه نمایش این آثار به نحوی بود که تماشاگران می‌توانستند در هر تصویر اثر دو هنرمند را به صورت عکس یا بخش‌هایی از فیلم کنار هم و به موازات هم تماشا کنند و هر تصویر به صورت متقارن و برگشت‌پذیر به نمایش درمی‌آمد.

این نمایشگاه 10 تا 21 مهر برگزار شد و در آن فیلم‌های "دو راه حل برای یک مسئله"، "نان و کوچه"، "زنگ تفریح"، "همسرایان"، "لباسی برای عروسی"، "تجربه"، "مسافر"، "خانه دوست کجاست"، "زندگی و دیگر هیچ" به نمایش درآمد.