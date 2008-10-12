پورتال اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، معاون قضایی دادگستری گلستان در این آیین افزود: ایجاد نظام متمرکز بانک اطلاعاتی اخبار، انتشارات، نشریه ها، ایجاد نظام اطلاع رسانی، ایجاد یکپارچگی در دستورالعملهای فنی و محاسباتی و بسط و گسترش دانش حقوقی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

احمد جعفری توسعه ارتباطات بین سطوح مختلف سازمانی دستگاه قضایی و دادگستری کل استانها را از دیگر اهداف راه اندازی این پورتال اطلاع رسانی بیان کرد.

به گفته جعفری، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی، www.62,193,12,156/golestan.ir مراجعه کنند.