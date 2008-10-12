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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

پورتال اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پورتال اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و قضایی در این نهاد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، معاون قضایی دادگستری گلستان در این آیین افزود: ایجاد نظام متمرکز بانک اطلاعاتی اخبار، انتشارات، نشریه ها، ایجاد نظام اطلاع رسانی، ایجاد یکپارچگی در دستورالعملهای فنی و محاسباتی و بسط و گسترش دانش حقوقی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

احمد جعفری توسعه ارتباطات بین سطوح مختلف سازمانی دستگاه قضایی و دادگستری کل استانها را از دیگر اهداف راه اندازی این پورتال اطلاع رسانی بیان کرد.

به گفته جعفری، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی،  www.62,193,12,156/golestan.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 763638

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