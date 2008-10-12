18 طرح ویژه صنوف در استان تهران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ نادر سرکاری ظهر امروز در همایش پلیس، امنیت و اصناف اظهار داشت: این 18 طرح با پشتیبانی مراجع قضایی شهرستان های استان تهران از ابتدای امسال اجرا شده است و هدف از اجرای این طرحها برخورد با واحدهای صنفی متخلف که بیشترین تهدیدات اجتماعی و آسیب ها را برای شهروندان به همراه دارند، بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اصناف جامعه بزرگی را در استان تهران تشکیل می دهند و بیشترین مخاطبان را دارند به همین دلیل شغل آنان حساس است و طی این سال ها اتحادیه ها و روسای مجامع صنفی به دلیل ایجاد امنیت و نظم در جامعه همکاری مساعدی را با پلیس داشته اند.

وی افزود: طرح هایی از جمله ایجاد رابطین اتحادیه ها در حوزه نظارت بر اماکن پلیس استان تهران، راه اندازی سیستم مکانیزه برقراری ارتباط با اتحادیه ها و زیرمجموعه آنان و ... با هدف کاهش اتلاف زمان، کاهش سفرهای شهری و به منظور رفاه حال کسبه و شهروندان اجرا شده است.

سرهنگ سرکاری یادآور شد: در شش ماه ابتدای امسال نه هزار و 460 واحد صنفی متخلف در استان تهران پلمپ شده است که این امر موجب رضایت پلیس نیست زیرا پلمپ واحدهای صنفی آخرین گزینه نیروی انتظامی برای مبارزه با افراد متخلف است.

وی عنوان کرد: آمار اخطارها، تذکرات کتبی و اخذ تعهدات از واحدهای صنفی بسیار بیشتر از پلمپ این واحدها بوده است که این امر نشان دهنده تمایل پلیس به همکاری و مساعدت با اصناف است.