اظهارنظرصاحبنظران و مردم درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است : با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده گامی جدی و اساسی در اصلاح نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات از مصرف میباشد، دولت عزمی جدی در اجرای صحیح و دقیق این قانون دارد.
از همین رو، دکتر محمود احمدینژاد رئیسجمهور درفرمانی به منظور اجرای صحیح قانون مالیات برارزش افزوده و بررسی موانع ومشکلات و رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی در مؤدیان محترم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط و به ویژه مشارکت و بهرهگیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه و ارایه نمایند.
در همین چارچوب، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد: به منظور بهره مندی از دیدگاههای کارشناسی صاحبنظران و اساتید اقتصاد و اصناف کشور شماره پیامک 60006001 آماده دریافت نظرات مردمی در خصوص نحوه اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده است. هموطنان میتوانند دیدگاهها و توصیههای خود را به صورت پیامک به شماره 60006001 ارسال کنند.
این طرح توسط مرکز سامانه پیامک اطلاعرسانی دولت (پاد) اجرا میشود.
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