رئیس هیئت سه گانه ورزش فارس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار در شیراز، در این مجمع از 17رای اخذ شده، سردار علی مویدی با کسب 12رای موافق برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت ورزش سه گانه استان فارس برگزیده شد.

رئیس فدراسیون هیئت سه گانه نیز در این مجمع گفت: ورزش سه گانه نوپا و هزینه بر بوده که برای پیشرفت آن تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته است.

سردار محمد علی صبور افزود: راه اندازی لیگ یکی از دغدغه های ما در این ورزش بود که طی هماهنگی و اقدامات صورت گرفته این امر نیز محقق شد ضمن اینکه کلاسهای مربیگری و داوری در این رشته نیز راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با بودجه جلسات هماهنگی متعدد با رئیس سازمان تربیت بدنی تشکیل شده که امیدواریم در این خصوص به نتیجه برسیم.

همچنین مدیر کل تربیت بدنی استان فارس نیز طی سخنانی کوتاه نسبت به ارتقای این ورزش اظهار امیدواری کرد.