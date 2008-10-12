کاهش قیمت نفت موقتی است/ ضرورت تدوین سیاست های جدید واردات

دکتر محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سقوط قیمت نفت گفت: با وجود کاهش قیمت نفت هیچ گونه نگرانی در مورد تهیه اقلام بازرگانی و وارداتی وجود ندارد و هیچ کمبودی از این نظر در کشور دیده نمی شود.

وی افزود: ارزی که دولت برای واردات هزینه می کند بر مبنای مصوبه مجلس است و کاهش قیمت نفت تاثیری بر حساب ذخیره ارزی ندارد.

مفتح تصریح کرد: باید با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی و با توجه به شرایط جدید، تصمیمات جدیدی را برای سال بعد در مورد سیاست های وارداتی اتخاذ کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: کاهش قیمت نفت موقتی است و دوباره قیمت نفت افزایش خواهد یافت.