کشته شدن 100 عضو طالبان در درگیریهای افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، این 100 عضو طالبان در جریان دو درگیری جداگانه در جنوب افغاستان کشته شدند.

درگیری اول در منطقه "لشگرگاه" مرکز ایالت هلمند و پس از آنکه نیروهای امنیتی افغانستان در نیمه شب گذشته محل تجمع نیروهای طالبان را شناسایی کردند، رخ داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی افغان با هماهنگ کردن اقدامات خود با نیروهای ناتو و ایساف عملیاتی را علیه افراد حاضر در لشگرگاه انجام دادند که این درگیری چندین ساعت به طول کشید و در جریان آن دستکم 60 نفر از اعضای طالبان کشته شدند.

درگیری دیگر نیز در منطقه "نادعلی" ایالت هلمند رخ داد. این درگیری از شب پنجشنبه آغاز و تا صبح امروز نیز ادامه داشت که در جریان آن 46 نفر از اعضای طالبان کشته شدند.